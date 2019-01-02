Театралы, подростки, правозащитники. Кого будут судить в 2019 году

Только за первую половину 2018 года в России было осуждено более 324 тысяч человек, оправданы – 726. Больше всего приговоров вынесено по делам о кражах. За них осуждены почти 60 тысяч человек. Но не эти процессы были в центре внимания СМИ. Радио Свобода представляет обзор судов, за которыми следила общественность в 2018 году, и уголовных дел, к которым, по мнению редакции, будет прикован интерес в 2019 году.

"Театральное дело"

Один из главных процессов 2018 года – разбирательство над режиссером Кириллом Серебренниковым, которого обвиняют в хищении государственных денег. Мещанский суд начал рассматривать его дело в ноябре. На скамье подсудимых, помимо художественного руководителя "Гоголь-центра", несколько его коллег: бывший продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, гендиректор этой организации Юрий Итин, а также бывшая сотрудница Министерства культуры Софья Апфельбаум. Следствие считает, что в период с 2011 по 2014 годы режиссер с коллегами похитили более 133 миллионов рублей из 216, выделенных Министерством культуры на театральный проект "Платформа". Подсудимые вину отрицают, называют дело "абсурдным" и считают, что следователи так и не объяснили, что именно было "не так" с проектом "Платформа". Вину признала только бухгалтер “Седьмой студии” Нина Масляева, её дело выделено в отдельное производство.

Режиссер Кирилл Серебренников за полтора года под домашним арестом выпустил несколько спектаклей, фильм "Лето" и балет "Нуреев". Ассоциация театральных критиков признала Серебренникова "Человеком года". Особое беспокойство вызывает состояние здоровья Алексея Малобродского – единственного из обвиняемых, кто провел в СИЗО 11 месяцев. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, но дважды за год попадал в больницу с кардиологическими проблемами.

Судьба обвиняемых по этому делу станет понятна в 2019 году.

"Новое величие" и "Сеть": подростки под прицелом спецслужб

Дела "Нового величия" и "Сети" в последнее время упоминаются исключительно в связке. Два разных дела еще на стадии следствия стали резонансными из-за условий содержания обвиняемых и жалоб на пытки.

Об организации под названием "Новое величие" никто не знал до весны 2018 года, когда выяснилось, что арестованы десять активистов движения. Большинство обвиняемых оказались подростками, среди них были и две девушки – Анна Павликова и Мария Дубовик, которым нет и 20 лет. В августе под давлением общественности и многотысячного "Марша матерей", девушек, жаловавшихся на серьезные проблемы со здоровьем и невыносимые условия в СИЗО, перевели под домашний арест.

В изоляторе остаются четверо обвиняемых (это Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин). Еще шестеро – под домашним арестом (помимо Павликовой и Дубовик, это Максим Рощин, Рустам Рустамов, Павел Ребровский и Сергей Гаврилов). Молодых людей обвиняют в создании экстремистского сообщества, целью которого было свержение конституционного строя.Согласно материалам дела, человек под ником "Руслан Д." предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, написал политическую программу и арендовал помещение для проведения "учредительных собраний". Позже стало известно, что он был осведомителем спецслужб.

Так называемое "Дело Сети" было возбуждено еще в конце 2017 года. В течение нескольких месяцев под арестом оказались 11 молодых людей из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Пензы и Белоруссии (Егор Зорин, Илья Шакурский, Василий Куксов, Дмитрий Пчелинцев, Андрей Чернов, Арман Сагынбаев, Виктор Филинков, Игорь Шишкин, Юлий Бояршинов, Михаил Кульков, Максим Иванкин). Их обвинили в создании террористической организации "Сеть", которая по утверждению спецслужб, планировала теракты во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу, чтобы дестабилизировать обстановку в стране. Большинство арестованных сначала согласились с обвинениями, но потом заявили, что дали признательные показания под пытками. Виктор Филинков, Игорь Шишкин, Илья Шакурский, Дмитрий Пчелинцев рассказывали, что их пытали электрошокером, пристегивали к раскаленной батарее, угрожали и избивали.

Родители обвиняемых по обоим делам требуют прекратить преследование детей. Они убеждены, что эти дела сфабриковали спецслужбы. Именно за такую позицию в конце 2018 года арестовали на 16 суток правозащитника Льва Пономарева, убеждены его соратники - он активно отстаивает интересы обвиняемых по делу "Нового величия" и делу "Сети".

Оюб Титиев: 180 граммов марихуаны

В Шалинском суде Чеченской республики с лета 2018 года идет процесс над главой местного Правозащитного центра "Мемориал" Оюбом Титиевом. Его обвиняют в покупке и хранении наркотиков в крупном размере. В январе 2018 года Титиева задержала полиция, у него в машине нашли 180 граммов марихуаны, с тех пор он находится под стражей. Адвокаты утверждают, что в показаниях полицейских множество нестыковок. Сам правозащитник обвинения отрицает. По его словам, наркотики ему подкинули, а дело возбудили по указанию чеченских властей, чтобы помешать работе "Мемориала" в регионе. Приговор Оюбу Титиеву должны огласить в начале 2019 года.

Битва за Telegram: продолжение следует

Мессенджер Telegram в 2018 году оказался под запретом. В апреле Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке сервиса. В течение нескольких месяцев Федеральная служба безопасности добивалась от создателей мессенджера передачи им ключей шифрования. Власти убеждены, что Telegramом пользуются "экстремисты и террористы" и они распространяют информацию, которая может нанести вред жизни и здоровью людей. Руководство Telegram отказывалось выполнять требования спецслужб, ссылаясь на Конституцию России, которая гарантирует тайну переписки и на то, что передать ключи шифрования технически невозможно. В первые дни после запрета мессенджера, Роскомнадзор по ошибке заблокировал миллионы других IP-адресов, в результате чего пострадали сотни сайтов. Telegram в России работает до сих пор. Но в 2019 году, похоже, противостояние мессенджера и властей продолжится: Роскомнадзор пообещал закупить специальную технологию, которая позволит заблокировать Telegram. Эта покупка обойдется налогплательщикам в 20 миллиардов рублей.

Юрий Дмитриев: оправдание не прошло

Для главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева 2018 год начался с хороших новостей: в апреле Петрозаводский суд оправдал его по обвинению в изготовлении детской порнографии и назначил ограничение свободы по обвинению в хранении оружия – старого ружья, которое историк, как он утверждает, принес с раскопок. Однако летом Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор, дело отправили на новое рассмотрение. Спустя несколько дней Юрия Дмитриева, одного из исследователей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии – мемориального кладбища Сандармох, вновь арестовали. На этот раз его обвинили в насильственных действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери. В самом конце декабря 2018 года суд Петрозаводска начал рассматривать это дело. Историку продлили арест до марта, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сторонники Дмитриева уверены, что уголовное преследование нацелено на то, чтобы он прекратил свою правозащитную деятельность, а также на дискредитацию общества "Мемориал".

Михаил Беньяш: #заадвокатамипришли

Этот хэштег в российской сети появился в середине осени – как ответ на дело кубанского адвоката Михаила Беньяша. 9 сентября, когда Беньяш ехал защищать задержанных на акции против повышения пенсионного возраста, его самого задержали, а потом и арестовали на 14 суток за призывы к участию в несогласованной акции и за сопротивление полиции. Не успел адвокат выйти из спецприемника, как против него возбудили уголовное дело – по статье о насилии в отношении полицейских – и отправили в СИЗО. По версии следствия, во время задержания 9 сентября Беньяш укусил за руку и ударил полицейских. Адвокат вину отрицал и заявлял, что в машине полицейские избили его. Через несколько дней против Михаила Беньяша возбудили второе дело – по статье о воспрепятствовании правосудию: пререкался с судьей и вел несанкционированную аудиозапись.

Дело Михаила Беньяша стало примером беспрецедентной солидарности юридического сообщества: в суде его интересы представляли 19 адвокатов из шести регионов России. Почти четыре сотни коллег поставили свои подписи под обращением в Федеральную палату адвокатов с просьбой расследовать нападение на Михаила Беньяша. В октябре кубанского адвоката отпустили из следственного изолятора под залог в 600 тысяч рублей – его внесла Краснодарская палата адвокатов. В декабре стало известно, что дело о воспрепятствовании правосудию прекращено, однако Михаила Беньяша еще ждет разбирательство по обвинению в нападении на полицейских.

ФСИН в Ярославле: из колонии в СИЗО

Самое нашумевшее дело о пытках в отношении заключенных возбудили против сотрудников Федеральной службы исправления наказаний Ярославский области летом 2018 года. Их обвиняют в превышении должностных полномочий. Поводом стала публикация видеозаписи из колонии №1 Ярославля, на котором несколько мужчин в форме бьют заключенного Евгения Макарова дубинками по спине и ногам и периодически поливают его водой, “чтобы усилить болевые ощущения”. В сентябре стало известно, что возбуждено дело и по факту применения пыток в колонии №8. Обвинения предъявлены 15 сотрудникам ФСИН, 14 из них находятся в СИЗО, один под домашним арестом. В конце декабря суд продлил им меру пресечения до марта 2019 года. Большинство из них признало вину.

Шакро Молодой и чиновники СК: авторитеты под арестом

Весной 2018 года суд приговорил почти к десяти годам тюрьмы криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро молодой. Его признали виновным в вымогательстве восьми миллионов рублей у владелицы московского ресторана Elements Жанны Ким. Этот эпизод привел к перестрелке у заведения в декабре 2015 года, когда погибли два человека. Помощники Калашова также получили длительные сроки заключения, а в приговоре судья впервые назвал Шакро молодого лидером криминального мира в России. С его именем связано также дело о коррупции в Следственном комитете. В 2016 году были задержаны, а в 2018 - осуждены высокопоставленные сотрудники СК Михаил Максименко, Денис Никандров и Александр Ламонов. Их признали виновными в получении крупной взятки от криминального авторитета в обмен на прекращение уголовных преследований и приговорили на сроки от5 до 13 лет лишения свободы. Летом 2018 года арестовали и их начальника - бывшего главу Следственного комитета по Москве генерала Александра Дрыманова. Следствие считает, что он получил 200 тысяч долларов за смягчение обвинения и условий содержания одному из соратников Шакро Молодого. В декабре 2018 арест Александра Дрыманова продлили до 16 марта 2019 года. Он вину не признает.

Футболисты, "три сестры" и другие заметные дела 2018 года

В феврале на 8 лет колонии был осужден бывший губернатор Кировской области Никита Белых, его признали виновным в получении взятки. Белых, жаловавшийся на серьезные проблемы со здоровьем, отбывает наказание в колонии строгого режима в Рязанской области.

Летом 2018 года активно обсуждалось дело “трех сестер”. Кристину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве их отца, Михаила Хачатуряна, тело которого обнаружили с десятком ножевых ранений. По словам девушек, в течение многих лет они находились под жестким прессингом с его стороны. Сестры провели несколько месяцев в СИЗО, в конце сентября их отпустили.

Новый год в СИЗО встречают российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, чей арест привлек внимание крупнейших российских СМИ. Их обвиняют в хулиганстве по предварительному сговору и побоях - по версии следствия, 8 октября они избили водителя ведущей Первого канала и двух федеральных чиновников.

В конце года в российские следственные изоляторы “Лефортово” и “Матросская тишина” доставили 24 украинских моряков. Их задержали 25 ноября в Черном море и обвинили в незаконном пересечении границы. Моряки вину не признают и считают себя военнопленными. Защищать арестованных будет команда из 34 адвокатов.