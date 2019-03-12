В Москве задержали осетинского оперного певца Вадима Чельдиева. На своей странице в Инстаграме он утверждает, что сотрудники правоохранительных органов выполняли просьбу осетинского центра по противодействию экстремизму. В чём обвиняют или подозревают певца, пока не сообщается.
Чельдиев рассказал, что прилетел в Москву накануне вечером, и что его вывели из самолёта отдельно от остальных пассажиров для допроса. По словам задержанного, больше всего полицейских интересовали его политические взгляды и принадлежность к какой-либо партии. "Так спросили бы в Осетии, зачем Московских сотрудников просить", – написал он.
- По данным правозащитного портала "ОВД-Инфо", Вадим Чельдиев принимал участие в протестах против завода "Электроцинк" во Владикавказе. Местные жители и активисты неоднократно заявляли, что предприятие, на котором произошёл крупный пожар, угрожает экологии. В декабре прошлого года стало известно о закрытии завода.
- Чельдиев также комментировал процесс над полицейскими, которых обвиняют в гибели жителя Владикавказа Владимира Цкаева в отделе полиции 1 ноября 2015 года. Слушания по этому делу начались в середине февраля, на скамье подсудимых – десять человек.
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