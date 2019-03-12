В Москве задержали осетинского оперного певца Вадима Чельдиева. На своей странице в Инстаграме он утверждает, что сотрудники правоохранительных органов выполняли просьбу осетинского центра по противодействию экстремизму. В чём обвиняют или подозревают певца, пока не сообщается.

Чельдиев рассказал, что прилетел в Москву накануне вечером, и что его вывели из самолёта отдельно от остальных пассажиров для допроса. По словам задержанного, больше всего полицейских интересовали его политические взгляды и принадлежность к какой-либо партии. "Так спросили бы в Осетии, зачем Московских сотрудников просить", – написал он.