Во Владикавказе закроют завод, против которого выступали жители

Во Владикавказе полностью закроют завод "Электроцинк", против которого протестовали недовольные экологической ситуацией жители города. В пресс-службе предприятия заявили "Интерфаксу", что к апрелю планируется выгрузить оставшееся сырье, после чего завод законсервируют.

В октябре на предприятии произошел крупный пожар, во время которого погиб один из спасателей, а ещё несколько человек пострадали. Огонь тогда распространился на площади более 4 тысяч квадратных метров. В руководстве "Электроцинка" заявляли, что работу предприятия собираются восстановить.

Против завода "Электроцинк" неоднократно выступали как жители Владикавказа, так и активисты-экологи. Они считают, что власти Северной Осетии не предпринимают действенных мер по решению экологических проблем города.

В 2009 году на заводе "Электроцинк" произошли выбросы диоксида серы. Предельно допустимые нормы этого вещества в воздухе были превышены в 10 раз. Жители республики провели тогда акции протеста. В отношении завода возбудили уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды. Власти Северной Осетии тогда высказались против закрытия предприятия.