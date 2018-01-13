Родные погибшего в полиции Владикавказа провели акцию протеста

Жители Владикавказа в субботу вышли на согласованную с городскими властями акцию с требованием привлечь к ответственности виновных в гибели местного жителя Владимира Цкаева в отделе полиции. Об этом сообщается в Telegram-канале "Осетия", который ведет прямое включение с места событий. В мероприятии принимают участие более ста человек. Они принесли с собой фотографии Цкаева и баннеры с лозунгами против судебного произвола.

В минувший четверг управление по взаимодействию с правоохранительными органами Владикавказа разрешило родственникам погибшего провести серию пикетов.

Владимир Цкаев скончался в ночь на 1 ноября 2015 года во время допроса в отделе полиции Владикавказа. Как сообщали родственники, он подвергся пыткам. По делу о смерти Цкаева были задержаны десять полицейских, двое из них заключили сделку со следствием.

В январе 2017 года было направлено в суд дело одного из задержанных, а в феврале завершилось следствие по делу второго обвиняемого. 9 января трое полицейских, проходящих обвиняемыми по делу, были освобождены. Следствие назвало официальной причиной такого решения истечение предельных сроков содержания под стражей.

Родственники погибшего считают, что полицейских незаконно освободили от ответственности.