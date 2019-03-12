Forbes опубликовал рейтинг городов с наибольшим числом миллиардеров

Журнал Forbes публикует рейтинг 10 городов с наибольшим числом проживающих миллиардеров.

Первую строчку рейтинга уже в пятый раз занял Нью-Йорк. Там проживают 84 богатейших человека мира. Их совокупное состояние составляет почти 470 миллиардов долларов. Самый богатый человек города – владелец информационного агентства Майкл Блумберг с состоянием 50,5 миллиардов долларов.

На втором месте рейтинга находится Гонконг. Там проживает 79 миллиардеров с общим состоянием в 355,5 миллиардов долларов. Создатель конгломерата Cheung Kong Group Ли Кашин является самым богатым человеком Гонконга. Его капитал – почти 32 миллиарда долларов.

Тройку лидеров замыкает Москва. В российской столице живёт 71 миллиардер. Пятеро из них с апреля прошлого года находятся под санкциями США. За 2018 год количество богатейших людей мира, проживающих в Москве, сократилось на шесть человек. Совокупное состояние московских миллиардеров – 336,5 миллиардов долларов. Самый богатый человек Москвы – акционер компаний "Новатэк" и "Сибур" Леонид Михельсон с состоянием 24 миллиарда долларов.

На четвёртом месте в рейтинге Forbes находится Пекин. Состояние 61 миллиардера там составляет более 193 миллиардов долларов. Самый богатый человек Пекина Ван Цзяньлинь с капиталом более 22,5 миллиардов долларов. Он занимается строительством коммерческой недвижимости.

На пятом месте расположился Лондон. В столице Великобритании проживает 55 миллиардеров. Их совокупное состояние 226 миллиардов долларов. Самым богатым лондонцем в 2019 году стал Михаил Фридман – основатель российской "Альфа-Групп". Как отмечает Forbes, 35 миллиардеров переехали в Лондон из 23 стран мира. Среди иностранцев четверо выходцев из России. В их числе богатейшая россиянка и жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина.

В ТОП-10 городов с наибольшим числом богатейших людей планеты также вошли Шанхай, Сан-Франциско, Шэньчжэнь, Сеул и Мумбаи.