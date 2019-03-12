Кризис приближается

Федеральный Политкомитет партии "Яблоко" поддержал своего председателя Григория Явлинского, предлагающего гражданам России массово вступать в партию, чтобы создать альтернативу курсу Владимира Путина.

В недавней статье Григорий Явлинский так аргументировал свой призыв: "Недостаточно «жить не по лжи» и непосредственно не участвовать в преступных действиях нынешней власти. Каждый из нас несет ответственность за свою страну и за действия режима, даже если власть узурпирована криминальной диктатурой. Каждый гражданин России в ответе за то, что прямо или косвенно творит Кремль на Украине, за убийства людей и за разорение жизни на Донбассе, за аннексию Крымского полуострова и за превращение его жителей в граждан вне международного права, за жертвы испытания российского оружия в Сирии и за россиян, погибших на этой чужой ближневосточной войне.

Гражданская обязанность каждого — сделать все возможное, чтобы прекратить преступную политику. Диктатура — не оправдание бездействию в ожидании лучших времен. Однако без массового присоединения всероссийского антивоенного движения не поднять. Уверен, что ненавидящих насилие, войны, мракобесие и вранье миллионы. Но только объединившись вместе, мы сможем влиять на происходящее. И чем нас будет больше, тем будет громче наш голос, тем существеннее будет влияние".

Кризис в России приближается, что делать накануне перелома?

Григорий Явлинский - гость программы "Лицом к событию" 12 марта в 19:05.

Ведет передачу Михаил Соколов.