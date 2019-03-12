Шарики сочли беспилотниками. Теперь активисты их регистрируют

Митинг "За свободный интернет", состоявшийся в Москве в минувшее воскресенье, многим запомнился историей с синими воздушными шариками. Полиция задержала более 10 активистов, которые собирались раздавать шарики участникам акции, и вместе с ними отвезла задержанных в ОВД. В качестве одной из причин запрета раздавать воздушные шары полицейские назвали отсутствие у организаторов акции лицензии на использование беспилотных летательных аппаратов. Это породило ответную реакцию: теперь пользователи социальных сетей регистрируют свои синие шарики на специальном сайте, предназначенном для регистрации беспилотников.

Впрочем, регистрация на сайте uavreg.ru не может гарантировать, что владельца шарика пустят на митинг. Госдума утвердила правила регистрации БПЛА еще в июне 2016-го года, однако написаны они нечетко, а отсутствие действующих подзаконных актов делает эти правила трудно выполнимыми. По идее, осуществлять регистрацию беспилотных летательных аппаратов должно подразделение Министерства транспорта России, ФГУП "ЗащитаИнфоТранс". Сайт uavreg.ru, на котором зарегистрировали свои шарики пользователи Фейсбука, является лишь "добровольной отраслевой системой учета беспилотных воздушных средств БВС" и служит, как говорится в его описании, "исключительно целям получения статистики о количестве и типах используемых беспилотников на территории Российской Федерации".

Активистов, которых задержали за попытку раздавать шарики участникам митинга "За свободный интернет", обвиняют в совершении административного правонарушения, предусмотренного 5-й частью статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях - "Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". По этой статье им грозят штрафы в размере от 10 до 20 тысяч рублей или исправительные работы.