"Когда нас вызывали для дачи объяснений, полицейские требовали, чтобы мы среди общей массы шариков нашли именно "свою" связку. Шарики все одинаковые, но нам было сказано, что если мы этого не сделаем, то нас будут судить еще и по статье 19.3 – "Неповиновение законным требованиям сотрудника полиции". Активисты Либертарианской партии рассказывают, как синие воздушные шарики стали главным символом воскресного митинга в Москве.

Несмотря на то что воскресный митинг "За свободный интернет" в Москве был согласован с властями, полиция задержала до его начала и после его окончания почти 30 человек. В их числе оказались активисты и волонтеры Либертарианской партии России. Они пришли на акцию с синими воздушными шариками с логотипом "Цифрового сопротивления" – гражданской инициативы по борьбе с цензурой в интернете, запущенной создателем "ВКонакте" Павлом Дуровым. Активистов сначала обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических норм, а затем – в отсутствии лицензии на "беспилотное летательное средство". В интервью Радио Свобода задержанные рассказали о приключениях синих воздушных шаров, которые после митинга стали настоящим мемом, а адвокат активистов – о перспективах судебного разбирательства в связи со случившимся.

Федор Миляев, активист Либертарианской партии:

"По плану около 12 часов дня мы должны были разгрузить специально подготовленные воздушные шарики голубого цвета с символикой "Цифрового сопротивления". Мы должны были вместе со специально подготовленными волонтерами перенести их на место проведения митинга, но перед рамками – чтобы потом, когда люди будут приходить, раздавать шарики всем желающим. Мы привязали шарики к ограждению, к нам подошла полиция и начала говорить, что у нее есть какие-то претензии. С ними был какой-то эксперт из "Департамента региональной безопасности", он начал говорить что-то непонятное о том, что эти шарики небезопасны, что против них выступает санэпидемстанция. Полицейские также говорили, что организатор митинга сказал им, что он к шарикам отношения не имеет. Это действительно было так: Антон Овчаров, организатор митинга и заявитель, лично эти шарики не оплачивал, не покупал и так далее: он занимался другими делами. Полицейские это истолковали так, что акция к шарикам вообще не относится. В общем, они сказали, что если мы эти шарики не уберем, то через 10 минут их начнут убирать дворники.

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На два автозака получилось 15 человек: без шариков можно было бы задержать больше

Мы уже насторожились и встали рядом с шариками наготове, чтобы их защитить. Наш координатор волонтеров скомандовал взять связки шариков в руки, и после этого началось самое интересное. Шарики начали жестко отбирать и заталкивать людей в автозак. Причем самое смешное, что начали заталкивать в автозак прямо с шариками. Это абсурдная история. Сначала шарики пытались отнять, а потом уже решили не отнимать, а прямо вместе с шариками засовывать в автозаки. В итоге на два автозака получилось 15 человек: без шариков можно было бы больше задержать, наверное. После этого мы приехали в ОВД по району Красносельский. Там мы вытащили шарики из автозака и потащили их в ОВД (нам так полиция скомандовала). Мы сидели в кабинете и ждали, что будет. Я ничего не боялся, потому что я знал, что никаких законов мы не нарушили, нет никакой нормы, которая запрещала бы эти шарики. Мы долго сидели, ждали. Нам сказали, что проведут профилактическую беседу. Я думал, что раз законных оснований для каких-то административных статей нет, нас продержат во время митинга в участке и отпустят.

Но я недооценил фантазию полиции. Произошел еще один абсурдный эпизод. Когда нас вызывали для дачи объяснений, полицейские требовали, чтобы мы среди общей массы шариков нашли именно "свою" связку, с которой мы пришли, и показали им. Шарики все одинаковые, но нам было сказано, что если мы этого не сделаем, то нас будут судить еще и по статье 19.3 – "Неповиновение законным требованиям сотрудника полиции". Пришлось подчиниться и брать шарики наугад. В итоге шарики остались в отделении полиции. Многие, конечно, в процессе полопались. Одни остались в той же комнате, какие-то по коридору разлетелись. Что они там решили делать с этими шариками – не знаю. Был комичный момент: одна женщина, сотрудница полиции, решила от какой-то связки отвязать себе шарик, потому что ее кто-то попросил – дочка или кто-то еще".

По словам Федора Миляева, единственным участником акции, которого не отпустили после составления протоколов, стала несовершеннолетняя девушка, приехавшая на митинг из Санкт-Петербурга. Ее отправили в Центр для временного содержания несовершеннолетних, пока за ней не приедет отец. Всех задержанных продержали в полиции почти 5 часов при разрешенных по закону трех. В отношении задержанных составлены протоколы по 5-й части статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях ("Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). По этой статье им грозят штрафы в размере от 10 до 20 тысяч рублей или исправительные работы.

Митинг на проспекте Сахарова, задержания участников акции после ее окончания:

Адвокат Михаил Бирюков, представляющий интересы задержанных активистов, считает претензии полиции к воздушным шарикам необоснованными:

"Я не первый раз занимаюсь защитой административно задержанных. К сожалению, эта практика сложилась давно – необоснованные задержания, затем немотивированные недоказанные обвинения и постановления судов о наложении административного взыскания. Как правило, дальше все эти материалы идут в ЕСПЧ и в связи с многочисленными нарушениями ЕСПЧ выносит решение о компенсации ущерба гражданам, которые подверглись необоснованным задержаниям и необоснованным административным взысканиям. С задержанием за шарики я сталкиваюсь впервые. Версия полиции о том, что они проводили отдельную несанкционированную акцию, совершенно неубедительна. Понятно, что шли на акцию, символика соответствовала цели заявленной и согласованной акции. Считаю, что предлог для задержания абсолютно надуманный, а обвинение абсолютно необоснованное".

Еще один активист Либертарианской партии, задержанный за попытку раздавать шарики участникам воскресного митинга, Сергей Синицын, уверен, что закон "О суверенном интернете" принимается для изоляции России от Всемирной сети:

"Мы решили организовать этот митинг, потому что мы считаем, что интернет – это очень важная часть современного мира, и она с каждым годом становится все важнее и важнее. Все больше людей с каждым годом пользуются интернетом. Нам говорят, что "закон Клишаса" создан на случай, если нас кто-то извне отключит от интернета, чтобы у нас в этом случае интернет продолжал работу. Они могут рассказывать про это сколько угодно, но ни одного такого прецедента не было. Зато мы прекрасно знаем про Северную Корею, которая свой автономный интернет к мировой сети не подключает, если только это не компьютер Ким Чем Ына. Мы знаем про "китайский файрвол". Мы знаем, как во время протестов, начиная с "арабской весны", отключали интернет в Египте и Сирии. Абсолютно очевидно, что закон Клишиса направлен на то, чтобы у нашей власти был такой же рубильник; чтобы в критический для них момент они могли отрезать нас от всего интернета. Когда они почувствуют себя как-то неуютно, им надо будет предохраниться от того, что люди слишком много пользуются зарубежными мессенджерами и соцсетями, неподконтрольными ФСБ. Они хотят заставить нас пользоваться какими-то отечественными аналогами, которые будут контролироваться спецслужбами, как это уже произошло с "ВКонтакте". Я думаю, что они на это пойдут и закон, к сожалению, будет принят. И ничего хорошего в этом плане нас не ждет. С каждым годом свободы в интернете становится все меньше, но будет еще хуже".

Российские власти продолжают настаивать, что "Закон Клишаса" принимается не для отключения России от интернета, а наоборот – для предотвращения такого отключения, инициированного другой страной или странами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник назвал основной посыл участников воскресной акции "заблуждением", добавив, что закон призван "застраховать граждан России от подобных отключений", а также должен обеспечить "жизнеспособность интернета в условиях потенциальных агрессивных действий в киберпространстве".