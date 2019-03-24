Виртуозы здравоблудия. Георгий Юрьев – о народной психологии

О чём это? Да о простых вещах – о здравомыслии и… Тут-то и заминка выходит. Оказывается, что если каждой твари по паре – например, если "длинному", "холодному" и "глупому" противостоят "короткий", "горячий" и "умный", – то у термина "здравомыслие" в русском языке нет адекватного антонима, можете погуглить. Языковое небытие вписывается в то, как российская власть издевательски демонстрирует неблаговидные дела: "их там нет", вы ничем это не докажете. Попробую доказать обратное, но предварительно введу в систему аргументов термин "здравоблудие" как метафорический антоним здравомыслия: это когда умственно здравый человек почему-то блудит словами, смыслами и делами.

Содержательно о здравоблудии (сексуальном и духовном), ибо не я первый в этих размышлениях, давно изложено в притче о блудном сыне. В кратком пересказе эта поучительная история выглядит так: младший сын прогулял часть отцовских денег. Протрезвел и голодал, пока не вспомнил про родительское богатство, вернулся и покаялся. Отец обрадовался и простил, созвал людей на пиршество. Старший брат обиделся: "Вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка". На что отец ему истинно по-христиански ответил: "Сын мой! Ты всегда со мною, и все моё твоё, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся". Получилось, что выгадал брат с "низкой социальной ответственностью", а работящему и послушному досталось лишь умыться своим здравомыслием. Для послушных регионов России евангельская притча намекает на историческую аллюзию возврата "блудного Крыма" в "отчую" гавань, ускорившего моральное и материальное обнищание патриотов.

Толчком к этой статье послужил новый уровень откровенности в привычной смысловой пурге от Дмитрия Пескова (кратко и емко) и Владислава Суркова (длинно и путано). Морально-эпический каминг-аут глашатаев кремлевских истин дорогого стоит, если вникнуть в их высокомерный стёб. Песков: "Мы не можем оперировать в государственных целях понятиями здравого смысла"; Сурков: "Глубинный народ всегда себе на уме, недосягаемый для соцопросов, агитации, угроз и других способов прямого изучения и воздействия". Для понятливых: "глубинный народ", "государственные цели" и "здравый смысл" относятся к антиподным ценностям – принимайте их, какие они есть, радуйтесь и не рыпайтесь! Российская демократия, взращенная суверенным здравоблудием, подобно магниту стягивает и перелицовывает всякую мерзость в новую державную прелесть о том, что война для России – это счастье народное!

Здравоблудие российской вертикали замешивается на гордыне и глупости, в режиме "одобрямс" спекается в законы, их исполнением правит "дурь", это понимают и принимают местные власти, военнослужащие, полицейские и подневольное население. Поскольку рыба гниет с головы, то хвост молча выживает от верховной напасти, не ропщет. Опасность здравоблудия не осознаётся, потому что по алгоритму действия оно как бинарное (состоит из двух безопасных компонентов), только не химическое, а информационное оружие и относится к инструментам лукавого зомбирования с серьезными последствиями, включая крах ожиданий и публичный позор. Очередной смертельный для себя трюк российская власть исполнила по накатанному способу, походя украв программу благородной старости у "невинного" народа. Поясню это логикой возрастной этики, а читатель сам оценит личную значимость и суть пенсионных законов.

Человек приходит в мир с интуитивно-рациональной этикой ощущений в регистре "огорчение/радость" по критерию "плохо/хорошо". Для нормоэтиков радость – это хорошо, огорчение – плохо; для оптимистов радость и огорчение одинаково хороши; для пессимистов радость и огорчение одинаково плохи; хитрее у инвертов (вывертышей), которые радуются плохому и огорчаются хорошему. Базовый тип этики привносит нюансы непонимания в межличностные коммуникации взрослых. При этом нормоэтики чаще говорят на языке здравомыслия, инверты – на языке здравоблудия, а пессимисты и оптимисты – на диалектах "50 оттенков глупости", но это отдельная тема. Различия сглаживаются мыслями о старости и долгой памяти о себе после смерти физического тела. Этика виртуального бессмертия складывается из прижизненных элементов, объединенных регистром созидательной или разрушительной славы, так Архимед и Герострат и сейчас живут среди нас.

Свободы бояться – о будущем не говорить. Всякое действие имеет цель. Пушкин сформулировал прорыв в виртуальное бессмертие так:

И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в мой жестокой век восславил я Свободу

И милость к падшим призывал.

Здравоблудие порождает недоверие и ненависть. Наш демиург, следуя поэту, может честно впечатать в вечность цель своих действий:

И долго буду тем любезен я народу,

Что страх и ненависть к иному пробуждал,

Что в свой гибридный век я зачморил Свободу

И личный рейтинг поднимал.

В обыденной жизни людей тема виртуального бессмертия неосознаваемо включена в биосоциальные программы, сбои в них провоцируют болезни, запускают программу самоуничтожения. Эгоскопия – инструментальная диагностика этической причинности в структуре телесных заболеваний – убедительно подтвердила эту гипотезу.

Наш президент демонстрирует все плюсы здорового образа красивой жизни для себя, но у других-то он изъял этот важнейший этап личного бытия

Для того чтобы потаенное сделать явным и тем самым помочь страдающим людям, я спрашивал у них: "До скольких лет вы собираетесь жить? Можете не отвечать вслух, но сами то вы знаете ответ?" Ответы были разные, от "сколько Бог отпустит" до "дожить бы до пенсии", но большинство ориентировалось на число прожитых отцом или матерью лет. Для возврата к правде жизни я осуществлял "трепанацию логики" и "разрыв шаблона" от мифологии общего к частной объективности: каждый из нас является творцом своих этико-социальных программ, которые можно исполнять, дополнять и корректировать, это понималось и принималось.

Сложнее оказалось с программами старости. На вопрос "Знаете ли вы, какая старость будет у вас?" следовали одинаково безрадостные ответы, типа "ничего хорошего, только болезни умножатся". Настроение пациентов менялось после мини-лекции о том, что бывают две старости: красивая, благородная или убогая, нищебродная; человек сам интуитивно-этически выбирает программу долголетия и качества жизни. Лучше всех об этом поет Вахтанг Кикабидзе: "Мои года – моё богатство". Обучение здравомыслию приводило к нормализации душевного и телесного здоровья у пациентов.

В российских реалиях возрастной отрезок от 50 до 60 лет был и остается социально приемлемым переходным буфером в выборе качества жизни после 70 лет. Наш президент демонстрирует все плюсы здорового образа красивой жизни для себя, но у других-то он изъял этот важнейший этап личного бытия. Богатые богатеют, чтобы извлечь максимум возможностей, продлить и украсить свою старость. Бедные люди беднеют, а слом позитивных программ благородной старости неосознаваемо запустил программу самоуничтожения народа.

Реальная жизнь тем и хороша, что из разнородного материала выпекает события фееричнее запредельных фантазий. Недавно Владимир Путин наградил Михаила Жванецкого орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Критически рассуждающий, то есть как бы не глубинный народ, буквально взвыл от моральной обиды и негодования на своего кумира. Так всегда случается при отключении здравомыслия от непонятой правды, а она бывает очень занимательна, чем и прославила литературного правдоруба. По моему мнению, был сыгран эпизод в стиле Жванецкого. На сцене жизни сошлись двое, как Григорий с Константином, у которых "с собой было". Первый – "Дежурный по стране", гениальный летописец и переводчик с языка чиновно-коммунистического здравоблудия на язык народного здравомыслия; другой – "Главный дрессировщик страны" и виртуоз блудливого ихтамнетия. Первый понял, зачем обласкан героем своих новелл и награду принял, но второй не оценил сатиру и юмор ситуации. Если бы понимал, то сразу бы прикрепил к груди Дежурного звезду Героя России, а в Киеве в пандан Москве вручили бы Героя Украины признанному герою Одессы, что стало бы актом правоты здравомыслия вопреки методам дебилизации в российском и украинском соцкапреализме.

В стиле Жванецкого: нет большей радости, чем закон здравоблудия о неуважении к власти, который принудит безответно любить благородных блюдолизов из стада неприкасаемых. Дата подписания станет праздником "День здравоблудия", попутно учредят звание "Народный здравоблуд". Опять Россия будет впереди планеты всей по здравоблудию, с чем вас и поздравляю. Здравомыслия нет, но вы держитесь!

Георгий Юрьев – эксперт по биосоциальным проблемам личности, доктор медицинских наук, кандидат психологических наук

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