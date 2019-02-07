Кремль прокомментировал уголовные дела против Свидетелей Иеговы

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал уголовные дела против последователей религиозной организации Свидетели Иеговы. Правоохранительные органы преследуют их в десятках регионов России. Песков заявил, что Путин выпустит поручение по итогам встречи с правозащитниками, обратившими его внимание на проблему. При этом вопрос с признанием иеговистов экстремистской организацией в России не может рассматриваться с точки зрения здравого смысла, считает Песков. Расшифровку его общения с журналистами приводит "Медуза".

Отвечая на вопрос, являются ли Свидетелей Иеговы с точки зрения здравого смысла религиозной, или экстремистской организацией, Песков ответил: "Мы не можем оперировать в государственных целях понятиями здравого смысла. В первую очередь мы оперируем понятиями законности или незаконности. В данном случае деятельность этой религиозной организации является незаконной".

Он заявил, что тема со Свидетелями Иеговы для Кремля остаётся "нелёгкой", но на повестке дня.