Кремль прокомментировал уголовные дела против Свидетелей Иеговы

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал уголовные дела против последователей религиозной организации Свидетели Иеговы. Правоохранительные органы преследуют их в десятках регионов России. Песков заявил, что Путин выпустит поручение по итогам встречи с правозащитниками, обратившими его внимание на проблему. При этом вопрос с признанием иеговистов экстремистской организацией в России не может рассматриваться с точки зрения здравого смысла, считает Песков. Расшифровку его общения с журналистами приводит "Медуза".
Отвечая на вопрос, являются ли Свидетелей Иеговы с точки зрения здравого смысла религиозной, или экстремистской организацией, Песков ответил: "Мы не можем оперировать в государственных целях понятиями здравого смысла. В первую очередь мы оперируем понятиями законности или незаконности. В данном случае деятельность этой религиозной организации является незаконной".
Он заявил, что тема со Свидетелями Иеговы для Кремля остаётся "нелёгкой", но на повестке дня.
- 06 февраля в Орле приговорили к шести с половиной годам лишения свободы гражданина Дании Денниса Кристенсена. Его признали виновным в экстремизме из-за участия в местной общине Свидетелей Иеговы.
- В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию Свидетели Иеговы экстремистской. При этом, как отмечал правозащитный центр "Мемориал", в решении суда "не приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, а также свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".
- Cо времени запрета в России более 60 последователей учения подверглись уголовному преследованию. Почти всех арестованных обвиняют по статье "Организация деятельности экстремистской организации". За 2018 год российские власти провели в квартирах и домах, где проживают члены Свидетелей Иеговы, 269 обысков. В 2019 году задержания иеговистов проходили в Тюменской области и Мордовии, на Сахалине, в Орле и Пензе.
- В декабре 2018 года Владимир Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека назвал признание Свидетелей Иеговы экстремистами "чушью". Он отметил, что власть должна одинаково относиться к представителям всех религий и не зачислять их в "какие‑то там деструктивные организации". "Свидетели Иеговы тоже христиане, за что их преследовать, я тоже не очень понимаю", – заявил тогда президент России.
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