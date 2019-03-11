Европейский комитет против пыток осудил Россию из-за ситуации в Чечне

Европейский комитет по предупреждению пыток обвинил Россию в отказе от сотрудничества по ситуации в Чечне и других республиках Северного Кавказа. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой заявление комитета.

В организации заявили, что пытки в Чечне говорят о неисполнении властями республики своих обязанностей, а также об отсутствии контроля ситуации со стороны государства. В комитете считают, что Россия не признаёт серьёзность происходящего в республике.

В организации обратили внимание на пытки со стороны сотрудников правоохранительных органов и задержания представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. Комитет также указал на то, что применение пыток к задержанным распространено в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

В декабре 2018 года группа из 16 стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала российские власти расследовать нарушение прав человека в Чечне.

В совместном заявлении по экспертному докладу так называемого Московского механизма говорится, что Россия должна обеспечить полное соблюдение чеченскими властями её международных обязательств в области прав человека. Согласно расследованию ОБСЕ, в Чечне систематически незаконно задерживают местных жителей, применяют к ним пытки независимо от их возраста и пола, содержат в "секретных тюрьмах" и казнят.

Об исчезновении людей и внесудебных расправах в Чечне, а также о преследовании и убийствах геев в республике неоднократно писала "Новая газета". Расследовать действия чеченских властей призывали российские и международные правозащитные организации.