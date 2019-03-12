Российские писатели, литераторы и журналисты из объединений Ассоциация "Свободное слово", "ПЭН-Москва" и Санкт-Петербургский ПЕН-клуб выступили против законопроектов об оскорблении власти и фейковых новостях, принятых на прошлой неделе Госдумой. В заявлении, опубликованном на сайте Colta.ru, они назвали принятие законов "установлением в стране режима прямой цензуры".

Принятые законы, считают авторы обращения, могут рассматриваться как "государственные репрессии против всего журналистского и писательского сообщества". Авторы отмечают, что законы позволяют чиновникам запрещать распространение любой информации единоличным решением и под произвольными предлогами.

Авторы призвали литераторов, журналистов, блогеров, редакторов и издателей противодействовать антиконституционным решениям государственных органов и использовать все законные возможности для защиты права россиян на свободу высказывания.

Под обращением подписались 109 человек. Среди них – поэты Лев Рубинштейн и Сергей Гандлевский, писатели Людмила Улицкая, Майя Кучерская и Денис Драгунский, журналисты Зоя Светова, Сергей Пархоменко и Николай Кононов.