Российские писатели, литераторы и журналисты из объединений Ассоциация "Свободное слово", "ПЭН-Москва" и Санкт-Петербургский ПЕН-клуб выступили против законопроектов об оскорблении власти и фейковых новостях, принятых на прошлой неделе Госдумой. В заявлении, опубликованном на сайте Colta.ru, они назвали принятие законов "установлением в стране режима прямой цензуры".
Принятые законы, считают авторы обращения, могут рассматриваться как "государственные репрессии против всего журналистского и писательского сообщества". Авторы отмечают, что законы позволяют чиновникам запрещать распространение любой информации единоличным решением и под произвольными предлогами.
Авторы призвали литераторов, журналистов, блогеров, редакторов и издателей противодействовать антиконституционным решениям государственных органов и использовать все законные возможности для защиты права россиян на свободу высказывания.
Под обращением подписались 109 человек. Среди них – поэты Лев Рубинштейн и Сергей Гандлевский, писатели Людмила Улицкая, Майя Кучерская и Денис Драгунский, журналисты Зоя Светова, Сергей Пархоменко и Николай Кононов.
- Законопроекты об ответственности за неуважительные высказывания по отношению к органам власти, символам государства и обществу и о наказании за распространение "фейковых" новостей Госдума приняла 7 марта. Документам ещё предстоит пройти одобрение Советом Федерации, после их должен подписать президент.
- Тексты законопроектов критиковали правозащитники и журналисты, указывая на то, что их принятие ограничивает свободу слова, и на неясность критериев отнесения той или иной информации к разряду "фейковой". Документы также получали негативные отзывы от ряда государственных ведомств, однако правительство в конце концов их поддержало. 11 марта законопроекты призвал отклонить президентский совет Совет по правам человека.
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