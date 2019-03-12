Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Конгресс США призвал к международному расследованию убийства Немцова

Марш памяти Бориса Немцова в Москве

Смотреть комментарии

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с призывом провести международное расследование убийства лидера российской оппозиции Бориса Немцова и ввести санкции против причастных к этому преступлению. За документ проголосовали 416 человек, один выступил против.

Текст резолюции осуждает Владимира Путина и его правительство за атаки на политических оппонентов. Путин и его окружение критикуются за прикрытие убийства Немцова в 2015 году. Документ призывает Россию провести международное расследование обстоятельств убийства политика. Причастных к убийству предлагается внести в санкционные списки.

Кроме того, резолюция призывает Госсекретаря США Майка Помпео совместно с Директором Национальной разведки государства Дэном Коутсом представить Конгрессу доклад об обстоятельствах убийства Немцова. Резолюция носит рекомендательный характер и должна быть одобрена Сенатом.

Борис Немцов был одним из главных оппонентов президента Владимира Путина. Лидер российской оппозиции был застрелен около Кремля на Большом Москворецком мосту в феврале 2015 года. По делу об убийстве осуждены пятеро уроженцев Чечни, которые были признаны виновными в совершении преступления. Заказчик убийства не установлен.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG