Конгресс США призвал к международному расследованию убийства Немцова

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с призывом провести международное расследование убийства лидера российской оппозиции Бориса Немцова и ввести санкции против причастных к этому преступлению. За документ проголосовали 416 человек, один выступил против.

Текст резолюции осуждает Владимира Путина и его правительство за атаки на политических оппонентов. Путин и его окружение критикуются за прикрытие убийства Немцова в 2015 году. Документ призывает Россию провести международное расследование обстоятельств убийства политика. Причастных к убийству предлагается внести в санкционные списки.

Кроме того, резолюция призывает Госсекретаря США Майка Помпео совместно с Директором Национальной разведки государства Дэном Коутсом представить Конгрессу доклад об обстоятельствах убийства Немцова. Резолюция носит рекомендательный характер и должна быть одобрена Сенатом.

Борис Немцов был одним из главных оппонентов президента Владимира Путина. Лидер российской оппозиции был застрелен около Кремля на Большом Москворецком мосту в феврале 2015 года. По делу об убийстве осуждены пятеро уроженцев Чечни, которые были признаны виновными в совершении преступления. Заказчик убийства не установлен.