"Людей, недовольных властью, все больше". Итоги марша памяти Бориса Немцова

В Москве и других российских городах 24 февраля состоялся марш памяти Бориса Немцова. По данным проекта "Белые счетчики", в российской столице в нем участвовали более 10 тысяч человек, по версии полиции, 6 тысяч. В Москве люди прошли от Страстного бульвара до проспекта академика Сахарова. Они держали в руках политические лозунги и портреты оппозиционного политика, убитого четыре года назад. Акции памяти Бориса Немцова были организованы также в Санкт-Петербурге, Ярославле, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Перми, Саратове, Владимире, Казани, Воронеже и других городах.

В акции в Москве приняли участие представители различных политических партий и общественных движений, а также активисты и правозащитники, в частности, глава движения "За права человека" Лев Пономарев, лидер движения "Солидарность" Илья Яшин, политики Алексей Навальный, Михаил Касьянов, Владимир Рыжков, журналист и общественный деятель Николай Сванидзе, писатель Дмитрий Быков, экс-глава федерального гражданского комитета партии "Гражданская платформа" Ирина Прохорова, член федерального политического комитета партии "Яблоко" Сергей Митрохин и другие.

О прошедшем "Марше Немцова" говорит лидер движения "Солидарность" Илья Яшин

Этот марш был ярче, жестче, эмоциональнее, произвел мощное впечатление

– Марш прошел достойно, собралось совершенно точно больше людей, чем в прошлом году, и это важно. Обычно такие мероприятия имеют тенденцию к снижению численности из года в год. Но здесь мы видим совершенно обратную тенденцию – людей с каждым годом становится больше. Несравнимо, конечно, с первым маршем, который состоялся буквально через сутки после убийства Немцова, но в целом людей становится больше. Наверное, это отражает настроения в обществе, которые меняются. И кстати, настроения на самом марше отличались от предыдущего, он был ярче, жестче, эмоциональнее и вообще как-то бодрее прошел, произвел мощное впечатление. Поэтому я считаю, что это было очень достойное мероприятие, и люди, которые вышли на этот марш, об этом не пожалели.

– Почему лично вы пришли на марш памяти Бориса Немцова?

Как я мог не прийти? Это дань памяти погибшему товарищу

– А как я мог не прийти? Во-первых, Борис Немцов был моим товарищем, и для меня это в том числе личная дань памяти погибшему. Во-вторых, это важное мероприятие для города и для страны. Это стало символическим выступлением с политическими требованиями к власти. И то, сколько людей вышли на этот марш, как жестко звучали требования к власти, говорит о том, что мероприятие очень востребовано обществом и надо и дальше его организовывать.

– За убийство Бориса Немцова осудили пятерых уроженцев Чечни. Довольны ли вы тем, как ведется расследование этого преступления?

– Я не доволен тем, что оно остановилось. Очевидно, что на скамье подсудимых оказались исключительно исполнители, а заказчики и даже организаторы к ответственности привлечены не были. И самое печальное, что их даже не пытаются привлечь к ответственности. Продолжение расследования тормозят по политическим причинам, не допрошены даже те люди, вроде Геремеева, к которым следствие проявляло публичный интерес. Я это связываю с политическим решением Кремля, что, конечно, вызывает массу вопросов. Если Кремль блокирует расследование, значит, у него у самого рыльце в пушку, – полагает Илья Яшин.

Оппозиционный политик, один из организаторов "Марша Немцова" Геннадий Гудков уверен, что при более успешной подготовке на него могло бы прийти еще больше людей:

При всем уважении – оргкомитет недоработал. Не нашли новых лозунгов, новых призывов, новой аудитории

– Я сам стоял, смотрел, считал, анализировал, и думаю, что было не меньше 15 тысяч. Это примерно в два раза больше, чем в прошлом году. Меня это не обольщает. Конечно, вчерашний марш был лучше, чем в предыдущие годы, но я считаю, что оппозиция недоработала. При всем уважении – оргкомитет недоработал. Не нашли новых лозунгов, новых призывов, новой аудитории. Была не очень яркая агитация.

Я думаю, что мы должны были совершенно по-другому это провести. Считаю, что это самое массовое демократическое мероприятие, на которое люди приходят добровольно, и гражданское движение этого протеста – вторая политическая сила сегодня в России. Может быть, и дата еще была выбрана не очень удачно, все-таки это постпраздничный день, праздник серьезный, но тем не менее... Я считаю марш успешным, но мы не до конца использовали резервы сегодняшнего протеста, недовольства людей.

​– Почему вам лично было важно прийти на марш памяти Бориса Немцова?

Все больше людей понимает, что Россия идет по опасному пути

– Во-первых, меня с Борисом Немцовым связывали личные отношения, меня и моего старшего сына Дмитрия. Мы с ним были коллегами по Госдуме, коллегами по Координационному комитету, мы с ним были просто в хороших товарищеских, человеческих отношениях. Я относился к нему с большим уважением, он был очень яркой личностью. Во-вторых, я считаю, что это очень важное политическое мероприятие, и я был в числе его организаторов. Я был обязан выйти и своим примером призвать выйти своих сторонников, которые уважают меня и готовы прислушаться к моим словам.

Людей, недовольных действующей властью, действующим курсом, международной изоляцией, приготовлениями к войне, в России становится все больше и больше. Люди начинают понимать, что Россия идет не просто по неверному, а опасному пути. И это дает нам не только надежду, а уверенность в том, что число людей, которые выходят на уличный протест, будет расти . Это будут десятки и сотни тысяч. Я предлагаю попробовать провести в России марш желтых жилетов против мусорной реформы – против попыток властей отравить наши города, нашу природу, наши реки, нашу воду и воздух, что они сейчас хотят сделать. Это экологическое преступление, это хуже, чем военные действия против страны. Протест будет расти, – уверен Геннадий Гудков.

О своем участии в Марше Немцова рассказал глава движения "За права человека" Лев Пономарев:

Я благодарен всем людям, которые туда пришли

– То, что акция состоялась – это большой успех демократических сил. Я очень благодарен всем людям, которые туда пришли. Некоторые мои друзья писали, что не нужно ходить на эту акцию, потому что там проверяют вещи при входе. Но это вопрос нашей безопасности. Мы на таких акциях можем ожидать провокаций, мало ли что может принести какой-нибудь психопат. Так что в условиях напряженной ситуации, в которой живет наш город и страна, я не против того, чтобы людей проверяли на входе.

– Почему вы вышли на этот марш?

Слишком много политических оппонентов власти уже убито

– Я знал Бориса Немцова, это дань его памяти. Каждый год я организовываю акции памяти Станислава Маркелова, которого убили 19 января. Слишком много политических оппонентов власти уже убито, и мы не знаем, почему заказчики этих преступлений до сих пор не найдены. Мне трудно поверить, что Маркелова убили просто эти националисты, и никто им не подсказал. И здесь я не верю, что найдены истинные виновные в гибели Бориса Немцова. На этой акции звучали и политические требования – освободить политзаключенных, прекратить сфабрикованные ФСБ процессы "Нового величия" и "Сети", я сам нес такие плакаты. И много других важных тем поднимались во время этой акции, – рассказал Лев Пономарев.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. По обвинению в убийстве на длительные сроки осудили пятерых уроженцев Чечни. По мнению родственников Немцова, заказчик убийства до сих пор находится на свободе. Ранее официальный представитель следственного комитета (СК) Светлана Петренко заявила, что ведомство продолжает расследование уголовного дела против предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, а также его сообщников.