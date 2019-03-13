Совет Федерации в среду одобрил принятые Госдумой законопроекты о блокировке "фейковых" новостей и административном наказании за неуважение к обществу, государству и официальным государственным символам в интернете. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Согласно закону о "фейковых новостях", прокуратура может обратиться в Роскомнадзор в случае выявления в интернет-СМИ информации, признанной недостоверной. Надзорный орган, в свою очередь, требует от редакции удалить эту информацию, в противном случая добиваясь блокировки ресурса через провайдера. В случае нарушения закона граждан ждёт штраф на сумму до 100 тысяч рублей, должностных лиц – до 200 тысяч, юридических – до полумиллиона.

В свою очередь, за оскорбление власти и госсимволов в интернете граждане наказываются штрафом до 100 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток. При повторном нарушении штраф может быть увеличен до 200 тысяч рублей.

Ранее Совет по правам человека при президенте России рекомендовал Совету Федерации отклонить законопроекты и направить их на доработку.