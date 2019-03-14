Минэкономразвития выступило против хранения данных по "закону Яровой" на российском оборудовании

Минэкономразвития выступило против предложения обязать интернет-провайдеров хранить данные пользователей по "закону Яровой" только на оборудовании российского производства. Предложенная мера может привести к удорожанию оборудования, монополизации рынка и не поможет сохранить информационную безопасность, отмечают в ведомстве. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".
С 1 июля 2018 года российские операторы связи и онлайн-сервисы шесть месяцев хранить разговоры и переписку пользователей. Поправки в правила хранения данных разработало в январе Минкомсвязи. В опубликованном проекте постановления правительства сказано, что системы хранения данных должны быть произведены только в России. Ранее российский бизнес оценил затраты на покупку нового оборудования в 10 триллионов рублей.
По оценкам Российского союза промышленников и предпринимателей, исполнение "закона Яровой" потребует от крупных российских операторов связи хранить по 20 эксабайт (миллионов терабайт) информации. Reuters отмечало, что в России не производится достаточного количества систем хранения данных для исполнения закона. Минэкономразвития подтвердило, что в России не производятся жёсткие диски, а значит произведённые в России хранилища данных нельзя назвать полностью отечественными.
Принятие поправок в существующем виде приведет к тому, что уже закупленное по согласованию с ФСБ оборудование окажется незаконным, что приведет к дополнительным тратам операторов, отмечает Минэкономразвития.
- В декабре 2017 года стало известно, что над созданием системы хранения данных, предусмотренной "законом Яровой", работают госкорпорация "Ростех" с дочерней компанией. В марте 2018-го они заявили, что испытания системы прошли успешно.
- В 2017 году авторы инициативы об отсрочке исполнения "закона Яровой" указывали, что при закупке оборудования для хранения данных за границей прибыль от продажи техники будет находиться у иностранных производителей. Тогда правительственная комиссия планировалаподдержать отсрочку вступления закона в силу на пять лет, в том числе чтобы дать время российской промышленности создать мощности для реализации такого масштабного заказа со стороны операторов связи. Против отсрочки выступила ФСБ, сообщало тогда РБК.
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