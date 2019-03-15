Российское правительство не разрешило лоукостеру "Победа" купить дополнительные 30 самолётов Боинг-737 MAX на сумму 2 миллиарда долларов. Вместо этого государство предложило авиакомпании купить российские лайнеры МС-21, поставки которого начнутся не раньше 2021 года.
Все государственные компании ("Победа" — дочка государственного "Аэрофлота") должны согласовывать ввоз в страну иностранной авиатехники дороже 1 миллиарда рублей. Правительственная комиссия одобрила для "Победы" закупку 20 "Боингов" в 2019-2021 году. Ещё тридцать самолётов она планирует получать с 2022 года.
Вместо тридцати "Боингов" подкомиссия по оборонно-промышленному комплексу рекомендовала "Победе" закупить 30 МС-21. Объединенная авиастроительная корпорация планирует начать серийный выпуск этих самолётов с 2021 года.
Первые 50 российских самолетов должен приобрести "Аэрофлот". Перевозчику рекомендовано пересмотреть график поставок с учётом интереса дочернего лоукостера.
- Иркут МС-21 (Магистральный самолет XXI века) – российский среднемагистральный лайнер, призванный конкурировать с Boeing-737 и Airbus A320. Лайнер – второй после SSJ-100 гражданский самолёт, созданный в истории постсоветской России. Начало поставок самолёта заказчикам было запланировано на конец 2019 года, но отложено из-за американских санкций, не позволяющих поставлять в Россию композитные материалы для крыла самолёта.
- Сейчас Россия производит пассажирские лайнеры Sukhoi Superjet 100. Перевозчики жалуются, что эксплутация самолёта затруднена из-за низкого налёта. В 2017 году в России самолеты этого типа летали в среднем 3,3 часа в сутки по сравнению почти с 10 часами у конкурентов. Такой налёт делает эксплуатацию самолёта практически невозможной по модели лоукост-перевозчиков.
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