Российское правительство не разрешило лоукостеру "Победа" купить дополнительные 30 самолётов Боинг-737 MAX на сумму 2 миллиарда долларов. Вместо этого государство предложило авиакомпании купить российские лайнеры МС-21, поставки которого начнутся не раньше 2021 года.

Все государственные компании ("Победа" — дочка государственного "Аэрофлота") должны согласовывать ввоз в страну иностранной авиатехники дороже 1 миллиарда рублей. Правительственная комиссия одобрила для "Победы" закупку 20 "Боингов" в 2019-2021 году. Ещё тридцать самолётов она планирует получать с 2022 года.

Вместо тридцати "Боингов" подкомиссия по оборонно-промышленному комплексу рекомендовала "Победе" закупить 30 МС-21. Объединенная авиастроительная корпорация планирует начать серийный выпуск этих самолётов с 2021 года.

Первые 50 российских самолетов должен приобрести "Аэрофлот". Перевозчику рекомендовано пересмотреть график поставок с учётом интереса дочернего лоукостера.