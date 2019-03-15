Запад есть Запад, Путин есть Путин, и им не сойтись

Об особенностях политики России в эпоху санкций говорим с политиком, общественным деятелем Леонидом Гозманом.
Эфир программы "Лицом к событию" – в 19:05
Ведущий – Леонид Велехов
Об особенностях политики России в эпоху санкций говорим с политиком, общественным деятелем Леонидом Гозманом.
Эфир программы "Лицом к событию" – в 19:05
Ведущий – Леонид Велехов
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