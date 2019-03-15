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Лицом к событию

Запад есть Запад, Путин есть Путин, и им не сойтись

Леонид Гозман

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Об особенностях политики России в эпоху санкций говорим с политиком, общественным деятелем Леонидом Гозманом.

Эфир программы "Лицом к событию" – в 19:05

Ведущий – Леонид Велехов

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