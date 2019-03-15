Школьники разных стран провели массовые акции в защиту климата

Десятки тысяч молодых людей в более чем 100 странах провели в эту пятницу, 15 марта, массовую "климатическую забастовку" с требованием к правительствам своих стран соблюдать Парижское соглашение по борьбе с глобальным потеплением климата. Акции с названием Fridays for Future ("пятницы ради будущего") становятся все более массовыми по всему миру, сообщает "Международное французское радио".



"Климатическую забастовку" молодежь проводит по примеру шведской школьницы Греты Тунберг, которая больше полугода по пятницам прогуливает уроки и выходит с одиночным пикетом к зданию парламента Швеции, требуя от правительства соблюдать Парижское соглашение по климату, сообщает



В своем твиттере Грета Тунберг сообщила, что в эту пятницу — 15 марта — в акции участвуют школьники и молодежь уже из 112 стран. На интернет-сайте движения Fridays for Future сообщается о более чем 2000 молодежных акций по всему миру. В Европе среди лидеров по числу "климатических забастовок" — Италия, Франция и Германия.





Во Франции молодежные акции 15 марта проводились по всей стране. Утром 5 тысяч школьников вышли на манифестацию в южном Монпелье, требуя от властей решительной экологической политики. Почти 3 тысячи молодых людей собрались на марш в Туре, более 2 тысяч участвовали в акции в Клермон-Ферране.



Главное шествие в столице Франции прошло днем от Пантеона до Дворца Инвалидов, через район вокзала Монпарнас.

В нем, по данным организаторов, приняли участие 40 тысяч человек, по данным МВД Франции - 29 тысяч.