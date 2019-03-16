Монетки на счастье, работа мечты и грузовик туалетной бумаги

1. В Китае появилась новая красивая традиция. Пассажиры перед посадкой в самолет бросают в его турбину монетки. На счастье. Для безопасности полёта. Турбины после этого приходится проверять, чтобы достать оттуда посторонние предметы, рейсы откладываются на несколько часов, компании несут убытки на десятки тысяч долларов, виновных арестовывают и накладывают на них огромные штрафы — но это не останавливает новых умников от попытки забросить монетку в турбину. Учитывая то, как быстро распространяются по миру идиотские традиции, не исключено, что вскоре и в России начнут бросать в турбины «счастливые монеты».



2. Мы много раз писали о специальных мобильных приложениях, которые китайцы обязаны устанавливать на свои смартфоны. Эти приложения считают ваши хорошие и плохие поступки (в хорошие входит, например, ознакомление с трудами Председателя КНР Си Цзиньпина) и вычисляют на этой основе ваш «социальный рейтинг», на основании которого вам потом могут дать кредит без залога (если рейтинг хороший), а могут отказать в покупке авиабилетов (если рейтинг плохой). Выглядит всё это как роман Оруэлла, но китайцы всегда были изобретательным народом, и они нашли выход — в сети появились бесплатные программы, позволяющие накручивать рейтинг. Скачиваете программу, устанавливаете ее на компьютер, подключаете телефон и спокойно садитесь играть в игры или пить пиво. А программа читает за вас труды Си Цзиньпина и отвечает на контрольные вопросы, зарабатывая вам очки.

3. В последние годы все рассуждают о том, как всё вокруг будут делать роботы, а люди останутся без работы. Но у людей роботы работу пока не отнимают, а вот у собак уже начали. В Новой Зеландии фермеры начали использовать дроны для выпаса коров и овец. Дроны не только показывают хозяину с помощью камеры, где находится его скот, но и, с помощью встроенных динамиков, могут лаять, загоняя домашних животных в нужном направлении.

4. Собаки скоро, похоже, вообще потеряют работу — не только пастушескую, но и охранную. Во Франции куры сами, без посторонней помощи, заклевали вломившуюся в курятник лису. Куриц было три тысячи, лиса одна. У бедняги просто не было шансов.



5. Немецкий городок Ален в земле Северный Рейн - Вестфалия отнял у своих жителей мопса и продал его на онлайн-аукционе eBay. Собаку отняли за накопившиеся у семьи долги, в том числе долги по налогам на собаку. Хозяева готовы были их оплатить, но городские власти предпочли захватить собаку, потому что решили, что чистопородного мопса можно выгодно продать, пополнив таким образом городской бюджет. Мопса за 750 евро приобрела работница полиции Михаэла Йордан. Теперь она судится с Аленом, требуя от него возмещения расходов на ветеринаров (хотя город в объявлении утверждал, что собака полностью здорова, выяснилось, что у нее глазная инфекция и ей необходима срочная операция) — причем прямо на Рождество. За первой операцией последовали ещё три. Теперь предприимчивым властям Алена, судя по всему, предстоит компенсировать Йордан 1800 евро, потраченных на ветеринара, вернуть ей 750 евро за нечестно описанную покупку и оплатить судебные расходы. Это если она ещё не потребует возместить ей моральный ущерб.

6. На другом конце Германии, в баварском селе Фухшталь (3825 жителей), наконец-то закончилась туалетная бумага. Власти деревни очень этому рады — этого дня они ждали целых 13 лет. В 2006 году работник муниципалитета по ошибке заказал для общественных учреждений Фухшталя два грузовика туалетной бумаги вместо двух стандартных больших упаковок. Заказ на один из грузовиков успели отменить, но второй к тому моменту уже приехал и разгрузился, так что бумагу пришлось принимать, оплачивать и придумывать, куда её складывать. Рулонами туалетной бумаги оказались забиты свободные помещения ратуши, школы и пожарной части. Все эти годы староста деревни утешал себя тем, что уже в следующем году цены на туалетную бумагу подскочили и сельсовету удалось таким образом сэкономить целую тысячу евро.



7. На железнодорожной станции Корсвэген в шведском городе Гетеборге открылась идеальная вакансия. Начальство станции ищет человека, который будет утром приходить на работу, отмечаться, 8 часов делать на своем рабочем месте все, что ему вздумается (хотя бы и спать), а вечером снова отмечаться и уходить домой — или ещё куда-нибудь. Контракт бессрочный, работать можно будет хоть до пенсии. Зарплата вполне приличная - 21,600 шведских крон (€2,032) в месяц, с ежегодным индексированием на 3.2%. Единственное ограничение — эту работу нельзя будет совмещать ни с какой другой. Когда работник будет отмечаться на своем рабочем месте, на станции будут зажигаться специальные огни, сообщая пассажирам, что он приступил к работе. Когда он будет отмечать свой уход, огни будут гаснуть. Всё это — часть артпроекта двух шведских современных художников Якоба Сенни и Симона Голдина «Вечная занятость», на который они получили от государственного фонда поддержки искусства Public Art Agency Sweden. Если вы ещё сомневаетесь, у вас есть время подумать — позиция открывается в 2026 году.

8. Несколько лет назад премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приказал повесить на улицах Будапешта плакаты, называющие руководителей ЕС врагами Венгрии. Но произошла небольшая неприятность: эти самые руководители являются коллегами Орбана по общеевропейской EPP, «Европейской народной партии», включающей в себя главные правоцентристские партии ЕС - например, немецких Христианских демократов Ангелы Меркель. Партийное руководство возмутилось и поставило вопрос ребром: либо Орбан снимает плакаты и извиняется, либо его партию FIDESZ исключают из EPP. Демонстративное исключение из элитного европейского политического клуба стало бы сильным ударом по имиджу Орбана, поэтому он, после недолгих колебаний, решил подчиниться требованию. Поверх возмутивших руководство EPP антиевропейских плакатов наклеили новые, на этот раз вообще не про ЕС, а рекламирующие новую правительственную политику по поддержке семьи. Но и тут вышла накладка. Беда пришла откуда не взяли — счастливая молодая пара на плакате оказалась знаменитой не очень счастливой парой из мема «Неверный парень». Оба снимка сделаны фотографом Антонио Гиллемом и доступны за небольшие деньги в одном из фотобанков в интернете.

9. Глобальное потепление — это не только новые опасности, но и новые возможности. Биологи обнаружили у берегов Италии первый в её истории коралловый риф. Он находится рядом с городом Монополи на юге страны и простирается как минимум на 2,5 километра.

10. У мозга есть свой Wi-Fi. Ученые обнаружили неизвестный доселе способ общения нейронов. Раньше считалось, что они передают информацию исключительно «по проводам», с помощью отростков-аксонов и другими подобными способами. Но оказалось, что нейроны могут передавать информацию и «беспроводным способом», генерируя электрические поля, которые активируют другие нейроны. Причем такая информация может передаваться даже через поврежденные участки мозга или пустоту. Если так пойдет дальше, то скоро может обнаружиться, что люди могут общаться телепатически если не на большом расстоянии, то по крайней мере сидя рядом на диване.