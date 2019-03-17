В Афганистане убит телерепортёр частного телеканала

Ответственность за убийство журналиста в Афганистане взяла на себя экстремистская группировка, входящая в "Исламское государство", террористическую организацию, запрещённую во многих странах и в России.

60-летний репортёр Султан Махмуд Киркхва был застрелен 15 марта в восточной афганской провинции Хост.



В опубликованном 17 марта заявлении экстремистов не сообщается о мотивах преступления. Киркхва работал на частную телевизионную компанию "Заман". По имеющейся информации, стрелявшие в него люди были также застрелены.





Этому убийству предшествовало подобное же преступление, совершённое на прошлой неделе. Тележурналист Нисар Ахмад Амади стал жертвой взрыва в провинции Гильменд.



Региональная правозащитная группа "Комитет безопасности журналистов" 16 марта призвала правительство Афганистана усилить защиту журналистов. По данным международной правозащитной организации "Комитет в защиту журналистов" со штаб-квартирой в Нью-Йорке, за прошлый год в Афганистане были убиты не менее 13 работников СМИ – по мотивам, связанным с их профессиональной деятельностью. Афганистан стал в 2018 году наиболее опасной страной для работы журналистов.