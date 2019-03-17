Петр Порошенко: "Крым будет возвращён Украине"

Президент и кандидат в президенты Украины Петр Порошенко ожидает прогресса в вопросе о возвращении Крыма Украине и начале работы миротворческой миссии ООН в Донбассе после выборов главы государства. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Украина", сообщает пресс-служба президента.



"Ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности Украина никогда не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно скорее, сразу после президентских выборов", - цитирует слова Порошенко издание "Украинская правда".



По словам президента Украины, Владимир Путин очень надеется, что будет избран другой кандидат, нежели Порошенко, который и "подарит" Крым российской власти. "Моя позиция - не дождутся. Мы освободим Крым", - подчеркнул Порошенко. Он отметил, что Украина наращивает военную мощь, укрепляет международную солидарность, обеспечивает экономический рост.



Выборы президента Украины состоятся 31 марта. По результатам опроса Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", проведенного с 5 по 10 марта, лидером президентского рейтинга является Владимир Зеленский, которого поддерживают около 28% тех, кто определился и намерен голосовать. Вторую позицию занимает Петр Порошенко (19,6%), третью - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с почти 15%. По результатам опроса Социологической группы "Рейтинг" за 1-7 марта, Владимира Зеленского поддерживают 24,7% тех, кто определился и намерен голосовать. Вторую позицию занимает Юлия Тимошенко (18,3%), третью - Петр Порошенко (16,8%).