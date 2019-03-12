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Конгресс США запретил правительству признавать суверенитет России над Крымом

Соавтор законопроекта о запрете признания аннексии Крыма Джерри Конноли

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Конгресс США запретил правительству признавать Крым территорией России. Соответствующий закон был принят Палатой представителей Конгресса, сообщает сайт конгрессмена от штата Вирджиния Джерри Конноли.

За документ проголосовали 427 конгрессменов, против — только один, сообщает твиттер пресс-службы Конгресса.

Основной текст "Закона о непризнании аннексии Крыма" состоит из нескольких предложений.

"Политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы не признавать де-юре или де-факто суверенитет Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами", — говорится в документе. В соответствии с этим, ни один орган государственный власти США не может принимать никаких действий, которые подразумевали бы признание российской принадлежности полуострова.

В то же время текст законопроекта позволяет президенту США обойти закон, если решит, что это жизненно необходимо для национальный безопасности страны.

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