Власти Новой Зеландии ужесточат оружейное законодательство

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что в течение ближайшей недели власти страны разработают законопроекты, ужесточающие правила владения оружием в стране. Это станет реакцией на нападение на две мечети в городе Крайстчёрч на юго-востоке страны, в результате которого погибли 50 человек и десятки были ранены.

Конкретные меры премьер пока не назвала. Ранее сообщалось, что власти страны в первую очередь планируют ограничить продажу полуавтоматического оружия.

Сейчас оружейное законодательство в Новой Зеландии одно из самых либеральных в развитых странах мира. В стране с населением около 5 миллионв человек зарегистировано около 1,5 миллионов единиц огнестрельного оружия. При этом уровень преступности с использованием этого оружия традиционно очень низкий - что служит аргументом для противников ужесточения законодательства.

Напавший на мечети австралиец Брентон Таррант, как сообщается, приобрёл своё оружие, включая полуавтоматическую винтовку, в соответствии с законом, отправив в полицию заявку и получив одобрение.

Полиция Новой Зеландии заявляет, что Таррант, который называет себя "белым националистом" и мотивировал свои действия ненавистью к мусульманам-иммигрантам, действовал в одиночку. Первоначальные сообщения о том, что у него могли быть сообщники, не подтверждаются. Суд в Крайтчёрче в понедельник, однако, арестовал 18-летнего молодого человека за распространение в социальных сетях видео нападения на мечети. Прямую трансляцию стрельбы вёл в Фейсбуке сам Таррант. Социальная сеть за последние дни заблокировала более полутора миллионов видео стрельбы в Крайстчёрче.