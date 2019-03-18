Титов просит не применять к бизнесу закон о преступных сообществах

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил письмо главе администрации президента Антону Вайно с предложением скорректировать нормы статьи Уголовного кодекса России, в которой говорится о наказании за организацию и участие в преступном сообществе. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Титов предлагается ввести запрет на привлечение к уголовной ответственности по этой статье предпринимателей, подозревающихся в экономических преступлениях, кроме тех, кто обвиняется в производстве фальшивых денег.

Бизнес-омбудсмен считает, что следователи часто "необоснованно" вменяют эту статью предпринимателям. Он опасается, что после того, как ответственность по ней была ужесточена по инициативе Владимира Путина, "эта тенденция может стать повседневной практикой". Кроме того, Титов отметил, что эта статья (как более тяжёлая) часто используется следственными органами для продления срока содержания под стражей.

14 марта Госдума России одобрила в третьем чтении поправки, вводящие новую статью в УК. Она предполагает наказывать за "занятие высшего положения в преступной иерархии". Таким людям будет грозить от 8 до 15 лет заключения. Принятый документ выводит в отдельный состав преступления участие в собраниях преступного сообщества. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет и штраф до одного миллиона рублей. Кроме того, ужесточается наказания за участие в организованных преступных сообществах.

Ранее эксперты предупреждали, что формулировки нового закона могут коснуться не только организованной преступности, но и людей, осуждённых за экономические преступления, зачастую квалифицируемые следственными органами как создание преступного сообщества.