Запах неба. Как химические выбросы от аэропортов отравляют реки и землю

Основные аэропорты московского авиационного узла – "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" – работают с серьезными экологическими нарушениями. Росприроднадзор регулярно выписывает им крупные штрафы, но ситуация не меняется.

"Шереметьево" и "Внуково"



В январе Радио Свобода опубликовало сюжет о ситуации в аэропорту "Шереметьево". Все холодное время года в близлежащие водоемы из аэропорта попадают антиобледенительные реагенты, используемые для обработки самолетов. Реагенты вызывают крайне неприятный химический запах, местные жители вызывают Росприроднадзор, который фиксирует нарушения и штрафует аэропорт, но строительство необходимых очистных сооружений произойдет в лучшем случае через несколько лет. Сейчас идет процесс передачи аэропорта в концессию Акционерному обществу "Международный аэропорт «Шереметьево»". Акционерное общество обещает решить проблему очистных сооружений, ранее аэропортом "Шереметьево" занималось Федеральное государственное предприятие "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (ФГУП АГА(а)).

К Радио Свобода обратились и жители районов, находящихся рядом с аэропортом "Внуково", у них проблема практически такая же. Загрязнению подвергается находящаяся рядом с аэропортом река Ликова. Неприятный запах от этой реки ощущают жители района Внуково "старой Москвы", а также ряда мест Новой Москвы: поселения Внуковское, Московского, микрорайона Солнцево-парк, деревень Лапшинка и Пыхтино, коттеджного поселка Бристоль.



По словам местных жителей, в эту реку с явными нарушениями сбрасывают отходы из разных мест, но аэропорт "Внуково" – один из основных нарушителей. Они предоставили Радио Свобода подборку документов из государственных экологических структур, которые фиксировали сбросы антиобледенительной жидкости из "Внуково", а также констатировали отсутствие у аэропорта необходимых очистных сооружений.

От некогда красивой реки осталось зловонное грязное болото

– Я живу рядом с рекой Незнайка уже 20 лет, чуть выше моего дома в нее впадает многострадальная река Ликова. Раньше вода была чистая, в ней водилось большое количество рыбы: щуки, окуни, караси. Были ондатры, бобры, цапли, лягушки и различные растения. Сегодня там нет никого. От некогда красивой реки осталось зловонное грязное болото. В воду постоянно сбрасывается огромное количество разных вредных веществ, и наибольшую роль в этом играет аэропорт "Внуково". Самый ужасный запах и цвет вода имеет зимой, когда в нее сливают противообледенительную жидкость для самолетов. Всю химию аэропорт "в тихую" сливает ночью, а по утрам люди просыпаются от едкого запаха, головной боли и спазмов в горле, – рассказывает местная жительница Ирина.

Илья Сорокин, администратор группы "Вконтакте" "Река Ликова. Экологическая катастрофа. Жизнь на химическом болоте" рассказал Радио Свобода, что проблема при хорошем развитии событий решится года через три:



– Очистные сооружения были заложены в концепции развития аэропорта "Внуково" в 2004 году. Прошло 15 лет, деньги выделялись, были уголовные дела, но никакого строительства нет. В ближайшие несколько лет проблема вряд ли решится. Акционерному обществу "Международный аэропорт «Внуково»" территория аэропорта пока не принадлежит. Сейчас территория принадлежит ФГУП АГА(а), она должна быть передана акционерному обществу, но концессия до сих пор не состоялась. Площадки для обработки самолетов, которые исключат попадание в реку Ликова антиобледенительной жидкости, государство строить не спешит, а акционерное общество – не может: ему сейчас принадлежит только аэровокзал. Если концессия состоится, на 2022 год у аэропорта заложено строительство площадок для обработки антиобледенительной жидкостью. Насколько нам известно, акционерное общество готово их построить, с общественностью они контактируют.



На момент публикации текста пресс-служба "Внуково" не предоставила комментарий Радио Свобода.



"Домодедово"



– Помимо сбросов антиобледенительной жидкости зимой, круглогодично "Домодедово" сливает масла, отходы от нефтепродуктов. От них – неприятные запахи, масляные пятна на воде. Всё это попадает сначала в реку Пахра, а оттуда – в Москва-реку, – рассказывает Алексей, житель столицы, у которого дача рядом с аэропортом.



За "Домодедово" контролирующие экологические инстанции взялись жестче других аэропортов. 26 декабря Росприроднадзор по Центральному федеральном округу оштрафовал акционерное общество, управляющее аэропортом, на 834 миллиона рублей, аэропорт обжаловал этот штраф.



В четверг, 14 марта глава Росприроднадзора по ЦФО Денис Алексеев выступал перед депутатами Московской областной думы. Работу с аэропорт "Домодедово" он приводил как пример деятельности своего ведомства. Он рассказал, что помимо 834 миллионов рублей, к аэропорту выдвинуты претензии ещё на порядка 500 миллионов.



В распоряжении Радио Свобода есть часть стенограммы выступления Алексеева. Несмотря на гигантские штрафы, чиновник считает, что с аэропортом удалось наладить конструктивное взаимодействие.



– Помимо, скажем так, наказательных мер, мы понудили юридическое лицо установить механические нефтеулавливатели – ловушки. Они выходят на конституционное соглашение с ФГУП АГА(а) и начинают строительство и реконструкцию очистных сооружений, – рассказывал Алексеев депутатам.



"Строительство очистных сооружений предусмотрено Федеральной целевой программой "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)". Для этого Росавиацией был заключен госконтракт с подрядчиком – АО "СУ-1". Сейчас эта компания находится в стадии наблюдения в рамках дела о банкротстве. Росавиация и аэропорт ведут поиск решения для выхода из ситуации, вызванной неисполнением подрядчиком обязательств по госконтракту. Со своей стороны, аэропорт использует паллиативные способы очистки ливневых стоков. Например, биофильтры, нефтеловушки, сбор противообледженительной жидкости с перрона в момент обработки воздушного судна. В рамках производственно-технологического контроля аэродром и прилегающие к нему территории находятся под постоянным мониторингом", – говорится в ответе пресс-службы "Домодедово" на запрос Радио Свобода.



Пассажиры заплатят



– Вопросы, связанные с экологическими аспектами операционной деятельности аэропортов "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" не относятся к компетенции ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)", в связи с чем ответить на поставленные вопросы не представляется возможным, – так пресс-служба ФГУП АГА(а) ответила на предложение Радио Свобода прокомментировать ситуацию с выбросами.

– Аэропорты – объекты федерального значения. Поступают сигналы от населения о сбросах, туда выезжает Росприроднадзор по ЦФО, штрафует аэропорты. Деньги с этих штрафов перечисляются в бюджет Подмосковья, – говорит собеседник Радио Свобода в Министерстве экологии Московской области.

Проблема сброса сточных вод с превышением установленных нормативов имеет системный характер

Росприроднадзор по ЦФО по несколько раз в год проводит встречи с представителями столичных аэропортов. Например, в январе 2018 года Денис Алексеев говорил представителям аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" о том, что "проблема сброса сточных вод в водные объекты с превышением установленных нормативов концентраций загрязняющих веществ имеет системный характер, что вызывает общественный резонанс среди населения, проживающих рядом с аэродромными комплексами".



– Место облива антиобледелительной жидкостью должно быть так устроено, чтобы она стекала в какой-то резервуар. Её можно фильтровать и использовать по новой. Так и делают за границей.

Машина ездит кругами, собирает всю оранжевую жидкость, бетон остается чистым. А у нас всё течет в речки

Я видел, например, в Стокгольме: обливают самолет, причем жидкость специально оранжевого цвета, чтобы было видно, где на перроне она остается. Самолет облили, он улетел, на это место приезжает такой… "пылесос". Эта машина ездит кругами, собирает всю оранжевую жидкость, бетон остается чистым. А у нас всё течет в речки, – рассказывает Игорь Дельдюжов, президент Шереметьевского профсоюза летного состава. – Аэропорты все старые. Они проектировались, когда был гораздо меньший поток самолетов. Эти системы надо проектировать, когда строят аэродром. Где сейчас в "Шереметьево" построить такой резервуар? Это надо перекрывать часть рулежных дорожек, снимать бетон, копать огромные ямы, гидроизолировать их, ставить над ними решетки. Это целое дело: штрафы платить дешевле. Аэропорты закладывают эти штрафы в сборы с авиакомпаний, а авиакомпаниям за билеты платят пассажиры.