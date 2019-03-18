Россельхознадзор подал в суд на комбинат из расследования Навального

Россельхознадзор подал иск в арбитражный суд республики Коми к крымскому мясокомбинату "Дружба народов". Об этом сообщает МБХ-медиа. Предприятие фигурировало в расследовании Алексея Навального о коррупции при поставках продуктов для сотрудников Росгвардии.
В иске Россельхознадзора говорится о нарушении мясокомбинатом порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия. О каких именно нарушениях идет речь, в документе не сказано.
Суд принял иск к производству и назначил слушание по административному делу на 9 апреля 2019 года. К этому сроку комбинат "Дружба народов" должен подготовить письменные пояснения, доказывающие отсутствие вины, либо предоставить доказательства устранения выявленных правонарушений.
- В августе прошлого года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждалось, что продукты для бойцов Росгвардии закупаются по сильно завышенным ценам, а конечными бенефициарами аферы могут быть либо премьер-министр Медведев, либо люди из его ближайшего окружения.
- В фонде подчеркнули, что резкое подорожание закупочной стоимости связано с постановлением правительства России, по которому эксклюзивное право поставлять продукты для Росгвардии предоставлено крымскому комбинату "Дружба народов". По данным ФБК, собственник предприятия, российский бизнесмен Борис Кантемиров, близок к главе Росгвардии Виктора Золотова.
- В ответ на расследование Золотов записал видеообращение к Алексею Навальному, вызвав того на бойцовский поединок и пообещав сделать из оппозиционера "сочную отбивную". В свою очередь, комбинат "Дружба народов" подал на Навального в суд с требованием удалить расследование и опубликовать опровержение.
- Позже Росгвардия и военная прокуратура неожиданно заявили, что сами проводят расследование касательно закупок у крымского мясокомбината, поскольку продукты, которые он поставляет, не соответствуют государственному стандарту, указанному в контрактах. Об итогах проверок до сих пор ничего неизвестно.
- Несмотря на это, в конце декабря прошлого года правительство России вновь назначило компанию "Дружба народов" единственным поставщиком продовольствия для Росгвардии на 2019 и 2020 годы. В правительстве это объяснили "качеством продукции и прозрачностью ценообразования".
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