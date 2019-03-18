Россельхознадзор подал в суд на комбинат из расследования Навального

Россельхознадзор подал иск в арбитражный суд республики Коми к крымскому мясокомбинату "Дружба народов". Об этом сообщает МБХ-медиа. Предприятие фигурировало в расследовании Алексея Навального о коррупции при поставках продуктов для сотрудников Росгвардии.

В иске Россельхознадзора говорится о нарушении мясокомбинатом порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия. О каких именно нарушениях идет речь, в документе не сказано.

Суд принял иск к производству и назначил слушание по административному делу на 9 апреля 2019 года. К этому сроку комбинат "Дружба народов" должен подготовить письменные пояснения, доказывающие отсутствие вины, либо предоставить доказательства устранения выявленных правонарушений.