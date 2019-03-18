Бывший министр печати России Михаил Лесин, погибший в Вашингтоне в 2015 году, мог получить перелом шеи чуть ниже линии челюсти "в момент смерти или незадолго до нее". Об этом говорится в отчете судмедэкспертов, предоставленном Радио Свобода городскими властями Вашингтона. Рассказываем, что значит эта информация в контексте расследования загадочной смерти бывшего министра печати и некогда одного из самых влиятельных людей в России.

149-страничный документ с обстоятельствами гибели российского чиновника, однако, не указывает напрямую на то, что Лесина убили. Согласно второй версии, представленной в отчете, шея Лесина могла быть сломана уже после смерти – во время вскрытия тела.

Документ, находящийся в распоряжении Радио Свобода, содержит наиболее полное на сегодняшний день описание возможной причины смерти Лесина, которую власти США называют случайной. При этом ряд СМИ сообщал, что бывший министр печати мог быть убит после того, как согласился дать показания о коррупции в России.

Тело Лесина нашли в отеле Dupont Circle 5 ноября 2015 года, всего в нескольких кварталах от Белого дома. Незадолго до этого, в 2012 году, резко ухудшились отношения бывшего министра печати с кремлевской элитой.

В предоставленном Радио Свобода отчёте, в частности, сообщается:

Подъязычная кость Лесина, расположенная под мышцей языка, была сломана. Также была сломана его шея ниже челюсти, эта травма могла быть получена в момент смерти или перед ней. Согласно другому утверждению из документа, шея могла быть сломана во время вскрытия тела бывшего министра.

ФБР рассматривало возможность начать расследование гибели Лесина в начале 2016 года. Не ясно, было ли это сделано, но известно, что агенты ФБР приняли участие в допросе свидетелей и изучении видео камер отеля, где скончался Лесин.

Живущий в Беверли-Хиллз сын Лесина Антон рассказал следствию, что Лесин постоянно напивался во время деловых поездок.

Один из сотрудников Офиса главного судебного медика Вашингтона давал показания по гибели чиновника Большому жюри по криминальным делам.

Сразу после смерти бывшего министра ведущему дело детективу позвонил человек, представившийся другом покойного. Он поинтересовался, где находится тело Лесина. Имя звонившего неизвестно.

Несмотря на официальное заключение американских властей о том, что смерть Лесина была "случайной", у многих СМИ возникло подозрение, что он мог быть убит. Это связано, во-первых, с тем, что бывший министр был тесно связан с кремлевской элитой, во-вторых, с тем, что обстоятельства его гибели вызывают ряд вопросов, а в третьих, с тем, что за последнее время в мире было убито сразу несколько российских граждан.

Смерть в результате удара тупым предметом

10 марта 2016 года, через четыре месяца после гибели Лесина, в первоначальном отчете судмедэкспертизы сообщалось, что бывший министр умер от удара тупым предметом в области головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей. При этом в документе говорилось, что точная причина смерти остается неизвестной.

На следующий день после обнародования этой информации один из экспертов предстал перед судом присяжных на суде по делу о смерти Лесина.

В окончательной версии отчета, опубликованной в октябре 2016 года Офисом генерального прокурора совместно с полицией США, говорилось, что смерть наступила в результате тяжелых травм шеи, туловища и нижних конечностей, но при этом носила случайный характер, "так как травмы были вызваны падением".

В предоставленном Радио Свободе отчете содержится информация только о степени серьезности травм, которые получил Лесин, однако не говорится, как именно они были нанесены.

В дополнительном отчете Управления Главного медицинского эксперта Вашингтона, выпущенном в апреле 2016 года, говорилось о звонке неизвестного человека, который интересовался результатами судмедэкспертизы, в особенности анализа скелетной мускулатуры Лесина. Звонивший, чье имя изменено в документе, спросил, могла ли травмы произойти в результате падения. В ответ ему объяснили, что обычно такого рода травмы связаны с внешним воздействием, однако не исключается и возможность того, что бывший министр получил их при падении. Сотрудник также отметил, что перелом мог произойти после смерти – во время вскрытия тела.

"Нет никаких серьезных доказательств, которые бы указывали, что травмы произошли именно в момент смерти или незадолго до нее", – говорится в отчете.

При этом в 2015 году Национальные институты здравоохранения США (NIH, учреждение Департамента здравоохранения США, основной центр американского правительства, ответственный за исследования проблем здравоохранения и биомедицины, – прим. РС) выпустили статью, в которой было сказано, что "переломы подъязычной кости чаще всего происходят в результате удушья".

Проживание и питание

Официальный отчет о причинах смерти Лесина, опубликованный в 2016 году, вызвал недоверие со стороны деловых партнеров и знакомых бывшего министра печати. Это связано с тем, что они знали, какую роль он некогда играл в Кремле и как его имя связано с созданием телеканала Russia Today и ограничением свободы СМИ в России.

По словам одного из источников Радио Свобода, имевшего прямой доступ к номеру Лесина, в момент смерти бывший министр не мог находиться один. На фотографиях, сделанных полицией, видно большое количество бутылок из-под спиртного, пачки долларовых банкнот и груды смятой одежды. Настораживает и то, что отель Dupont Circle, где было найдено тело бизнесмена, не соответствовал его пристрастиям к роскоши – об этом говорят деловые партнеры Лесина.

До переезда в Dupont Circle Лесин снимал номер в шикарной гостинице Four Seasons в другой части Вашингтона. По данным полиции, однажды он появился там в состоянии сильного опьянения, в ответ на что администрация отеля почему-то вызвала не полицию, а сотрудников Секретной службы США, которая занимается охраной президента и обеспечением безопасности финансовой системы страны. Один из них посоветовал администрации держать у номера Лесина дежурного, чтобы тот никуда не выпускал постояльца. В отеле Dupont Circle Лесин зарегистрировался только через день после этого.

В сообщении полиции говорится, что Секретная служба США в это время уже находилась в отеле. Ее основная задача состояла в охране неназванного чиновника, заселившегося в гостиницу.

В новом отчете, находящемся в распоряжении Радио Свобода, утверждается, что Лесин выпил значительную часть алкоголя из мини-бара в своем номере. После этого его как минимум раз видели в коридоре одетым только в трусы и рубашку.

Лесина искал "друг"

В новом отчете также указано, что одному из сотрудников Управления Главного медицинского эксперта Вашингтона якобы звонил "друг" Лесина и интересовался "местонахождением умершего". Документ о звонке датирован 5 ноября 2015 года. Кто именно выступал "другом" министра, в отчете не сказано.

Russia Today

Большую часть денег Лесин заработал благодаря созданной в 1990-е годы компании "Видео Интернешнл", которая была крупным игроком на рекламном рынке в странах бывшего СССР и в Восточной Европе. Эта компания позже была переименована в Video International (VI). Ее приобрел Юрий Ковальчук – основной акционер тесно связанного с Кремлем банка "Россия".

Лесин сыграл важную роль в предвыборной кампании Бориса Ельцина во время президентских выборов 1996 года. Он также оставался его основным представителем в то время, когда Ельцин занимал свой пост, а потом внезапно объявил в 1999 году об отставке, назначив своим преемником Владимира Путина.

При Путине, с 1999 по 2004 год, Лесин занимал должность министра РФ по делам печати. За это время он сыграл видную роль в переводе федеральных телеканалов, в том числе НТВ, под контроль Кремля. Позже он продолжил свою деятельность в сфере СМИ и создал телеканал Russia Today, который до сих пор является главным рупором Кремля в глобальном медиапространстве.

Отношения с Кремлем у Лесина ухудшились в период между 2012 и 2014 годами. В 2014 году бизнесмен привлек к себе внимание Сената США. ФБР поручили расследовать его действия на предмет возможного отмывания денег. Связано это было с тем, что Лесин владел особняками в дорогом предместье Лос-Анджелеса – Беверли-Хиллз, а также яхтой стоимостью 40 миллионов долларов. В особняке живут его дети и бывшая жена. За несколько месяцев до смерти бизнесмена российские СМИ писали, что он был помолвлен с молодой российской моделью Викторией Рахимбаевой. Уточнялось также, что она беременна и ждет ребенка от Лесина. Местонахождение Рахимбаевой Радио Свобода выяснить не удалось.

Лесин был нечастым гостем в Вашингтоне. После его смерти выяснилось, что в ноябре 2015 года он приехал в столицу США только ради того, чтобы посетить деловой ужин в Институте Кеннана, аналитическом центре, специализирующемся на России. Мероприятие было запланировано на 3 ноября, то есть произошло за два дня до смерти Лесина. Другим гостем на ужине был Петр Авен, глава совета директоров Альфа-Банка, который и организовал приглашение Лесина. На следующий день, 4 ноября, Авен участвовал в мероприятии в Атлантическом совете. Лесин тоже хотел получить приглашение, но представители этой организации отклонили его запрос.

Сотрудники правоохранительных органов пытались выяснить причину визита Лесина в Вашингтон в 2015 году у его сына Антона. Однако тот ответил, что ничего об этом не знает.

В марте 2018 года издание BuzzFeed опубликовало статью, в которой говорилось, что Лесина до смерти забили сотрудники российских силовых структур по заказу некоего олигарха, близкого к Путину. Об этом также говорится в секретном отчете, который для ФБР подготовил Кристофер Стил – бывший сотрудник британской разведки и автор досье о Дональде Трампе.

Издание в своем материале опиралось на высказывания нескольких источников, в том числе делового партнера Лесина и сотрудников ФБР. Все они рассказали BuzzFeed одну и ту же историю. По их словам, люди, убившие Лесина, на самом деле должны были только избить и напугать бизнесмена, однако они "зашли слишком далеко". Имя олигарха, близкого к Путину и организовавшего нападение на Лесина, издания не называло.

Российские власти мало говорят о смерти Лесина. Лишь в самом начале расследования они заявляли, что надеются получить полную информацию об этом деле от американских правоохранительных органов.