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В Норвегии заявили, Россия создавала радиопомехи во время учений НАТО

Реквизит военных учений морской пехоты США в районе норвежско-российской границы (конец 2018 года)

Россия создавала помехи в работе навигационных систем GPS во время недавних учений НАТО – об этом свидетельствуют электронные данные, полученные норвежскими военными, заявил в понедельник министр обороны Норвегии.

В ноябре прошлого года Норвегия и Финляндия высказали подозрения, что Россия вмешивалась в работу GPS-сигналов перед учениями и во время их проведения. Это вмешательство, возможно, сказалось на навигационных условиях гражданских авиарейсов в Арктике, сообщает Reuters.

В Осло и Хельсинки заявили протест России, но в Москве обвинения были отвергнуты.

Министр обороны Норвегии заявил журналистам в понедельник, 18 марта, что в ответ на просьбу российской стороны представить доказательства, норвежская сторона их представила. Доказательствами стали данные измеренные параметры помех при поступлении сигнала. На вопрос, можно ли считать российское вмешательство намеренным, министр ответил, что российские источники помех работали близко к границе и операторы знали, что это затронет территорию по другую сторону границы.

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