Евросоюз потребовал немедленно освободить Оюба Титиева

Европейский союз потребовал "незамедлительно и безоговорочно" освободить главу грозненского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, приговоренного к четырем годам колонии-поселения по делу о хранении наркотиков.

В заявлении внешнеполитической службы ЕС подчеркивается, что приговор Титиеву напрямую связан с его правозащитной деятельностью и, что его право на справедливое судебное разбирательство не было соблюдено.

Евросоюз также напомнил о том, что до сих пор никто не понёс ответственности за убийство в 2009 году Натальи Эстемировой- предшественницы Титиева на посту главы чеченского "Мемориала".

Глава комиссии Совета Европы по правам человека Дуня Миятович обеспокоена вынесенным Оюбу Титиеву приговором, который она назвала очередным примером "враждебной и опасной обстановки" в Чечне в сфере защиты прав человека.

Миятович вновь призвала Россию соблюдать свои международные обязательства и следить за тем, чтобы судебная система не использовалась для преследования правозащитников, говорится в заявлении представителя Совета Европы. Она также сообщила, что в связи с делом Титиева намерена вновь обратиться к генеральному прокурору России Юрию Чайке. Предыдущее обращение Миятович осталось без ответа.

Вчера Шалинский городской суд Чечни приговорил главу грозненского отделения "Мемориала" Оюба Титиева к четырём годам лишения свободы в колонии-поселении. Правозащитника признали виновным в хранении наркотиков. Адвокаты правозащитника заявили, что будут обжаловать приговор. В "Мемориале" решение суда назвали политизированным.

Оюба Титиева арестовали в начале января 2018 года. По данным следствия, в его машине нашли марихуану. Вину Титиев не признаёт и настаивает, что наркотики ему подбросили полицейские. Коллеги Титиева считают его дело сфабрикованным и заявляют о попытках чеченских властей избавиться от правозащитников в республике. В защиту Титиева неоднократно выступали международные организации и деятели культуры.