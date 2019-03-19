Минпросвещения рекомендовало проводить в школах дебаты об аннексии Крыма

Министерство просвещения России рекомендовало проводить в школах дебаты об аннексии Крыма. В понедельник ведомство сообщило, что внесло день аннексии, 18 марта, в календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам. Школам рекомендовано проводить в эти дни для учеников специальные события, в том числе и дебаты, пишет газета "Коммерсантъ".

Для просвещения школьников в вопросах про Крым министерство рекомендует проводить различные мероприятия в зависимости от возраста детей. Рассказывать про полуостров и его присоединение к России предлагают в виде игры или соревнования, конкурса рисунков, конференций, семинаров или дебатов. К участию в мероприятиях предлагается привлекать родителей и институты гражданского общества. Что именно должно рассказываться на таких уроках про Крым, в ведомстве журналисту "Коммерсанта" не рассказали.

Один из опрошенных изданием экспертов отметил, что дебаты между старшеклассниками могут принести проблемы им и классному руководителю. "Старшеклассники интернет читают, говорить умеют, и как бы некоторые из них не озвучили случайно "не ту" точку зрения… И опять некоторым детям будут угрожать отчислением или плохими оценками – вот и все дебаты", – рассказала изданию оргсекретарь профсоюза "Учитель" Ольга Мирясова.

16 марта 2014 года в Крыму в нарушение законодательства Украины прошёл референдум о присоединении к России. Основные объекты полуострова были взяты к этому моменту под контроль российскими войсками. 18 марта президент России Владимир Путин присоединил полуостров к России по итогам референдума. Украина и международное сообщество проведение голосования и его итоги не признают и называют действия России аннексией украинской территории.