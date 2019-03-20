Недалеко ушел. Отставка Назарбаева: от восторга к разочарованию

Вчерашняя новость о том, что Нурсултан Назарбаев добровольно покидает пост главы Казахстана, стала для большинства комментаторов полной неожиданностью - и поводом искренне порадоваться за соседей.

Роман Доброхотов

Поздравляю всех граждан солнечного Казахстана! Ура!

Таня Фельгенгауэр

Ничоси в Казахстане! А дальше что?! Свободные демократические выборы???

Ирина Черкасова

Все потеряло смысл,

Бьюсь головой об пол.

Сегодня Нурсултан Абишевич

На пенсию ушел.(с)

Федор Крашенинников

Между прочим, Назарбаев был последним советским руководителем, остававшимся у власти.

Власть он получил, если кто забыл, в 1989 году - от советской власти, от КПСС, от Горбачева.

Понятно, что сохранение и удержание власти после 1991 года - это он сам. Но изначально он - советский кадр, преемник Динмухаммеда Кунаева* и Михаила Горбачева.

Теперь - все, советская власть закончилась окончательно.

Максим Соколов

Последний из диадохов 1991 г.

Борис Межуев

Эпоха ушла в отставку.

Алексей Цветков

Надо же - сложил полномочия, а ведь еще даже не умер. Прямо Дэн Сяопин какой-то.

Фёдор Крашенинников

(Скорее всего, это последний лидер Казахстана, слагающий власть, говоря по-русски)

Владислав Иноземцев

Достойный и мудрый поступок.

Максим Трудолюбов

Уйти живым, самостоятельно и с достоинством, пусть и недалеко - наверное самое большое искусство лидера страны похожей на Казахстан. И на Россию. Уйди далеко вообще наверное нельзя. Трудно быть диктатором - ты или со щитом или на щите: две третьих лидеров персоналистских режимов жертвы переворотов

Екатерина Шульман

Дорогие друзья и слушатели, как бы там дело дальше не пошло, перед вами открывается окно возможностей. Теперь вы примерно понимаете, что обозначает принцип "Время на стороне живых". Да здравствует всё живое, не передеритесь между собой на радостях, а об основных принципах организации будущего мы с вами прошлый раз поговорили. <...> Клановая организация в один день с места не сдвинется, преемник понятно кто, но новые выборы - это новые выборы.

Кирилл Гончаров

Назарбаев не выдержал разговоров о транзите власти в России и ушёл в отставку

Сравнения с другими бессменными лидерами постсоветских (и не только) стран были неизбежны - как и разговоры о том, может ли еще кое-кто из них сложить с себя полномочия.

Елена Рыковцева

«Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выразил сожаление по поводу отставки Нурсултана Назарбаева».

Еще бы. Их оставалось только трое из 18-ти ребят. Назарбаев, Рахмон и Лукашенко. Самые старослужащие президенты. Теперь у края Рахмон и Лукашенко, которые с 1994-го. Третьим пойдет Путин. В принципе эти двое как воспитанные люди могли бы нашего пропустить без очереди.

​Евгений Шестаков

Елбасы гуд лак хеппи энд кирдык. Путлархан жох, нажоп сидын доскелет. Картохан Колясын растым, наследбай.

Иван Яковина

Назарбаев, Мэй, Порошенко, Меркель, Трамп и Путин.

И потом - Новый год!

Николай Руденский

Был бы я Нурсултан,

Я б с поста ушел

И почетом тройным

Был бы окружен.

Иван Курилла:

Его пример другим наука

Соня Соколова

Ну, де-факто Назарбаев, конечно, далеко не ушел, но тренд хороший. Вот и ещё одному деду давно пора.

Леонид Швец

Астана! Витесь!

Андрей Десницкий

ждем указа от султана

по примеру Казахстана:

просим мы не колбасы -

будь таким, как Елбасы!

​Елизавета Осетинская

Меня совершенно поразил факт, что по показателю ВВП на душу населения (по ППС) Казахстан несколько лет назад обогнал Россию. Практически все время на протяжении президентства Назарбаева этот показатель рос. Начиная с 90х Россия и Казахстан шли рядом, и вперед вырывался то один, то другой. И к своему собственному финишу (хахаха, каламбур) Назарбаев пришел первым.

Наверное, это не говорит о качестве правления, и неверно ставить это исключительно в заслугу 78-летнему "нацлидеру", но нумерологически это делает уход Назарбаева красивым. Из стран СНГ самый высокий показатель продакшена страны на человека оказался именно у Казахстана

Александр Шмелев

А ведь я еще помню время, когда Россия воспринималась чуть ли не самым демократическим государством из всех постсоветских республик, не считая стран Балтии :(( Если бы тогда кто-нибудь сказал, что через пару десятков лет мы будем выглядеть замшелым средневековым байством не только на фоне Грузии-Армении-Украины-Молдовы, но и Монголии, Кыргызстана и Казахстана, небось не поверили бы...

Александр Кынев

Собственно говоря, не все автократии одинаковы. Кто то умеет уходить вовремя, а кто-то нет

Геннадий Смирнов

Олег уже бежал к прилавку,

Уже бутыль схватил, но вот

Услышал, что ушел в отставку

Не тот.

Илья Яшин

Ушел тот, уйдет и этот

Виктор Буравлев

Вова, глянь на Елбасы -

Он ушел. И ты не <бойся>.

Глеб Морев

В любом случае, это тот контекст, от которого Путин не сможет отмахнуться.

Аббас Галлямов

Добровольная отставка Назарбаева безусловно создаст определённые ожидания в отношение Путина. Как в этой ситуации действовать Кремлю? Затаиться, сделать вид, что России эта новость не касается и вообще ее не освещать? Или начать рассказывать о многочисленных проблемах казахской экономики, намекая, что дед сбежал, испугавшись грядущих сложностей? Думаю, пойдут привычным путём, разъясняя нам о том, что в государствах, утративших суверенитет в пользу Запада, лидеры меняются по указке из-за океана.

Ну ещё, наверное, расскажут о проблемах Назарбаева со здоровьем, параллельно запуская сюжеты о том, как Путин отжимается на кулаках и скачет на лошади. Ещё обязательно надо подчеркнуть, что Назарбаев руководил страной с 1991-го, а Путин - с 2000-го. Если хорошо эту тему отработать, то можно попробовать добиться, чтоб общество вышло из ситуации с пониманием, что ему ещё 9 лет ждать.

Многие пытались оценить, как уход Назарбаева скажется на международной политике страны, прежде всего на отношениях с Россией, Китаем и США.

Глеб Павловский

взгляды всех людей доброй воли, от Москвы до Пекина и США прикованы к мирной Астане оставшейся без президента

Сергей Марков

Вопрос главный - это решение согласовано с Россией, с Кремлем? И тогда отношения с Россией останутся хорошими. Или оно согласовано с США? И новое руководство будет более позитивным к США, как уже произошло в Армении? И отношения в Россией ухудшатся. Или оно согласовано с Китаем? И что это тогда означает? Или это внезапное решение не согласовано ни с кем?

Максим Юсин

Ушедший в отставку Нурсултан Назарбаев был гарантией межнационального мира в Казахстане (при всех известных проблемах), а также цивилизованных отношений с Россией. При нем не было ни конфликтов с Москвой, ни публичного выяснения отношений, как с некоторыми нашими соседями и партнерами по Союзному государству. Сейчас главное, чтобы эта традиция сохранилась и при его преемнике. Абсолютной уверенности в этом нет, но надежда есть. Казахстан в силу многих причин не может позволить себе дрейф в сторону национализма. Россия в силу многих причин не может позволить себе поссориться ещё и с Астаной. Так что сохраняем осторожный оптимизм.

Василий Головнин

Ого - все телефоны звонят у меня сейчас по поводу якобы отставки Назарбаева. Японские коллеги и сами все понимают, но хотят по горячим следам подтверждения от товарища с советским прошлым. Да, Дэн Сяопин, конечно. Да, обеспечение плавного перехода. Конечно, для сохранение себя и нынешних ребят надолго у власти.

Разумеется, такие операции нужно осуществлять неожиданно и заранее. Нет, это не случай с Ельциным. Естественно, во имя национальных интересов. Ну, как их понимают. Понятия не имею, согласовывал ли с Москвой или Пекином. Но думаю, что нет. Усилится ли там резко влияние Запада - нет, пока все будет примерно так же. Но в образованной казахстанской элите прозападный крен, как мне кажется, заметен.

О возможном стремлении казахстанских властей оградить страну от российского и китайского влияния пишет на "Немецкой волне" Константин Эггерт:

США пользуются у части казахстанской элиты большим доверием. Знакомый европейский дипломат, работавший ранее в Москве, как-то поделился со мной: "Я здесь бывал на вечеринках в самых высоких кругах, где принципиально говорили только на двух языках - казахском или английском". По его словам, у многих в казахстанской правящей элите есть сильное желание расширить американское и, шире, западное присутствие в стране. Но оно сдерживается, с одной стороны, неясностью политики самого Вашингтона, а с другой - боязнью вызвать российскую и китайскую реакцию, вплоть до интервенции под каким-нибудь предлогом. Забавно, что, представляя временного президента Токаева, выступавший на русском Назарбаев назвал в числе его профессиональных качеств владение английским и китайским.

Высказывались и опасения, что Москва может воспользоваться ситуацией для аннексии части Казахстана под предлогом "притеснения русских"; другие комментаторы, наоборот, радовались возможности такого сценария.​

Михаил Крутихин

Если после Назарбаева случится хаос в управлении - естественный или подстроенный извне, и если положение русских ухудшится (могут и спровоцировать, и подогреть), не исключен лугандонский сценарий на севере Казахстана. Кремлю терять уже нечего.

Тем временем скептики ​призывали не праздновать победу демократии раньше времени.

Сергей Кальварский

А что вы так обрадовались уходу Назарбаева? Думаете, сейчас свобода слова, честные выборы, настоящая конкуренция, политическая борьба и приход с власти казахского Гавела? А получите операцию преемник. Иначе не ушел бы.

​Наталья Геворкян

Читаю у массы френдов, как правильно Назарбаев ушел. Интересно, если наш уйдет по той же схеме, мы это тоже будем называть "ушел"?

​Кирилл Шулика

...Эпоха Назарбаева не закончена. Он просто поменял статус. И на постсоветском пространстве, возможно, он выступил с почином. Не забывайте, что есть еще Лукашенко. Но Казахстан вступает в эпоху экономической модернизации и диверсификации экономики. Ее должны проводить другие люди. Нурслултан Абишевич заслужил то, чтобы уйти в сторону.

Альфред Кох

Придумка мощной синекуры, типа главы Совета Национальной Безопасности или что-то в этом роде и попытка сохранить в своих руках какие-то рычаги власти или обезопасить себя - это типичный самообман любых авторитарных вождей или диктаторов.

Пиночет ушел, оставив за собой пост Верховного Главнокомандующего и пожизненного сенатора. Что, в конечном итоге, не спасло его от судебных преследований. Дэн Сяо Пин, оставшись военным руководителем все равно утратил свое влияние и страна перешла к ротации вождей.

Власть у того, у кого в руках деньги и собственность. Репрессивная машина лишь тогда чего-то стоит, когда она хорошо финансируется. Мой опыт работы во власти четко показал: силовики кладут с прибором на всех формальных начальников, если речь идет о конфликте с теми, кто их финансирует.

Короче: власть у того, у кого в руках бюджет и фискальная система. Все эти утверждения насчет того, что власть, например в России, принадлежит силовикам справедливы лишь до той поры, до какой Путин контролирует Минфин.

И он это, в отличии от многих, хорошо понимал, когда уходил в премьеры: Минфином командовал тогда лично ему лояльный (и презирающий Медведева) Кудрин, который пошел на прямой конфликт с президентом.

Так что уход Назарбаева - это уход. Да, плавный, да спланированный, но уход, а не декорация. И, думаю, Назарбаев отдает себе в этом отчет.

Борис Межуев

Назарбаев должен стать пожизненным главой российско-казахстанского, евразийского, союза. Лукашенко - пожизненным главой российско-белорусского, славянского, союза. А Путин - пожизненным главой славяно-евразийского союза. И всем будет хорошо.

Николай Митрохин

МГИМО и МИД СССР теперь будут рулить и в Казахстане, как рулят российской внешней политикой. Всё таки недооценивают советскую "золотую молодежь". Иногда она возращается. "Его отец, Кемель Токаевич Токаев (1923—1986), участник Великой Отечественной войны, был известным казахским писателем. Мать, Турар Шабарбаева (1931—2000), работала в Алма-Атинском педагогическом институте иностранных языков.

В 1970 году К.Токаев поступил в МГИМО МИД СССР. На 5-м курсе направлен на полугодовую преддипломную практику в Посольство СССР в КНР.

В 1975 году поступил на службу в Министерство иностранных дел СССР и был направлен на работу в советское посольство в Республике Сингапур. В 1979 году вернулся в аппарат МИД СССР. В 1983 году выехал в Китай на 10-месячную стажировку в Пекинском лингвистическом институте. В 1984−1985 годах работал в МИД СССР, затем был направлен в советское посольство в Пекине, где работал до 1991 года на должностях второго секретаря, первого секретаря и советника. В 1991 году поступил в Дипломатическую академию МИД СССР на курсы повышения квалификации руководящих дипломатических кадров."

Мария Снеговая

Назарбаев пока не уходит никуда. Эта рокировочка гораздо больше напоминает наш 2008 год. На новую позицию Назарбаева (глава Совбеза) в прошлом году было переведено огромное число полномочий:

"Расширение с восьми до нескольких сотен высокопоставленных государственных должностей, кандидатуры на занятие которых будут подлежать обязательному обсуждению в Совете Безопасности РК, автоматически превращает Совет Безопасности РК в суперструктуру, если не равную администрации президента, то сопоставимую с нею по реальному влиянию в стране и точно превосходящую по этому параметру правительство."

Илья Вайцман

В общем, ушел Нурсултан Абишевич в «почетные отцы нации». Вроде, и не главный, но и голыми руками не возьмешь.

Новости следующего дня поставили точку в спорах о том, насколько далеко ушел от власти Назарбаев: столицу страны переименовали в честь бывшего президента, а его старшая дочь Дарига Назарбаева возглавила Сенат.

Аркадий Бабченко

Вступивший в должность новый президент Казахстана предложил переименовать столицу Астану в Нурсултан. Кроме того, он считает, что центральные улицы в областных центрах Казахстана должны носить имя первого президента страны. Он также предложил воздвигнуть в Астане монумент в честь Назарбаева.

Назарбаев отказался от власти! В Казахстане демократия! И, мое самое любимое за вчера - Путин следующий!

Читал весь день ленту, и офигевал, сколько же, оказывается, в мире наивных дурачков в розовых очках.

Доброе утро.

Леонид Швец

Своим предложением переименовать Астану в Нурсултан "президент" Токаев крепко гадит Абишевичу, выворачивая наружу восточный характер транзита. Назарбаев предпочел бы больше европейского флеру. Закономерная плата за окружение себя тупыми подхалимами.

Аркадий Кайданов

Новый президент Казахстана предложил назвать столицу страны НУРСУЛТАН, переименовать все центральные улицы городов в честь Назарбаева, ну и по мелочи - памятник, какое-то почетное наименование...

ПРОШУ ЗАПОМНИТЬ!

Именно этот чувак в обозримом будущем начнет разоблачать культ личности Елбасы, будет бросаться на памятник и грызть его ради освобождения от проклятого прошлого

Федор Крашенинников

Если Токаев задержится во власти, то город в итоге будет называться

Касым-Жомарт!

Александр Фельдман

Новый глава Казахстана хочет переименовать Астану в Нурсултан.



Похоже, в ближайшем будущем Минск станет Александрией?

Иван Курилла

Ладно вам.

В 1791 году специальная комиссия решила назвать столицу США городом Вашингтоном.

Джордж Вашингтон, победоносный генерал войны за независимость, был к тому моменту президентом всего два года (и еще шесть лет им останется).

Кто знает, в Европе были примеры переименований городов в честь нац.героев, а не святых покровителей (Санкт-Петербург поэтому не предлагать), или США и тут запустили моду?

Николай Руденский

А согласился бы Путин уйти в обмен на обещание переименовать Москву во Владимир?

Во многих комментариях высказывается предположение, что опыт Назарбаева может пригодиться Путину, если тот рано или поздно решит уйти со сцены за кулисы.

Александр Баунов:

Генеральная репетиция передачи власти в России проходит сегодня в Астане. Дата российской премьеры пока не объявлена.

Эль Мюрид

Вне всякого сомнения, за событиями в Казахстане будут внимательно следить в Кремле - Путину предстоит провернуть тот же номер. Его окружение и ближайшие друзья без него будут разорваны в клочья стаей соратников, поэтому Путина будут держать на первом месте до самого конца и любой ценой. Как именно будет называться его должность - вопрос глубоко второстепенный.

Кирилл Шулика

Транзит власти в Казахстане может быть вполне применим к России.

Например, авторитетный или минимум не вызывающий раздражения на Западе президент. Премьер-министр, скажем, дочь в случае с Назарбаевым. Сам Назарбаев глава Совета Безопасности. Ну или в случае с Россией не только Совета Безопасности, но и Госсовета.

Замечу, что в случае с Казахстаном меняли Конституцию. В случае с Россией этого делать не надо.

Так что рассматривайте преемниками не силовиков, а как раз совсем наоборот.

Альфред Кох

...Теперь на постсовестком пространстве задан примерный график "приличного" добровольного (не вперед ногами) ухода: тридцать лет у власти, на 78 - 80 году жизни.

Так что если не произойдет ничего сверхординарного, то для России это - к 2030 году. Не раньше. Значит будет еще один заход. Таким образом, отчаиваться рано: на 2024 году все не кончится. Будет еще много радостных минут вместе с Ним.

Впрочем, опыт с Дмитрием Медведевым мог навсегда отвратить российского президента от таких схем, считает ​Игорь Эйдман:

Можно ли ожидать чего-нибудь подобного от Путина? Уверен, что нет. Путин уже однажды передавал формальные полномочия президента самому жалкому персонажу из своего окружения. Но потом пожалел об этом. Приревновал власть к собственной тени. Возвратив себе президентский пост, плакал от счастья на поствыборном митинге.



Даже формальные позиции первого лица в государстве он больше добровольно никому не отдаст. Если он решит перестать быть президентом, это пост будет упразднен или станет чисто церемониальным. А Путин провозгласит себя каким-нибудь верховным правителем (как его именует Сурков), национальным лидером, а то и, глядишь, монархию реставрирует :) . Де-факто он это уже давно сделал.