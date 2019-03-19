Глава МВД Якутии заявил о "тотальных проверках" местных мигрантов

Министр внутренних дел Якутии Владимир Прокопенко заявил, что в республике будут проведены "дополнительные тотальные проверки" гастарбайтеров. Об этом он заявил во время встречи с представителями властей Киргизии, сообщается на сайте республиканского МВД.
По словам Прокопенко, на соответствие с миграционным законодательством будут проверяться сферы пассажирских перевозок и незаконного предпринимательства. Заявление было сделано после волнений в Якутске, вызванных изнасилованием местной жительницы трудовым мигрантом из Киргизии.
После стихийного собрания в воскресенье, 18 марта, в Якутске прошел митинг против нелегальных мигрантов, в котором участвовали глава Якутии Айсен Николаев и мэр Якутска Сардана Авксентьева. Чиновники пообещали ужесточить контроль над пребыванием гастарбайтеров в регионе.
Митинги против приезжих осудил глава Профсоюза трудящихся-мигрантов России Ренат Каримов. По его словам, в сложившейся ситуации в одном ряду с украинским и русским национализмом оказался якутский национализм.
"Убийц и насильников хватает и среди русских, и среди бурятов, а также татар, якутов, киргизов и других национальностей. Почему же одно преступление должно бросать тень на определённую группу мигрантов или в целом на приезжих?" – сообщил Znak.com профсоюзный лидер.
- После акций протеста в Якутске приезжим начали поступать угрозы, сообщает издание "Сибирь.Реалии". На работающего в Якутске мигранта – водителя автобуса напали семь человек.
- Полиция задержала трёх подозреваемых в похищении и изнасиловании местной жительницы. Как сообщается, подозреваемый в изнасиловании признал свою вину – он находится под арестом. Двое других задержанных обвиняются в незаконном лишении свободы.
- 19 марта в Якутске не вышли на маршрут более 80 водителей автобусов. Это случилось после публикации в социальных сетях видео с антимигрантских акций. Ранее мэр Якутска заявила, что в городе состоятся внеплановые проверки служб такси, предприятий общепита и торговли. У мигрантов проверят разрешительные документы и регистрацию.
- После акций протеста против мигрантов в Якутию решила приехать делегация из Кыргызстана. В ее состав вошли зампредседателя службы миграции при правительстве Кыргызстана Самат Токтоболотов, советник посольства Кыргызстана в России Дастан Ниязалиев и лидер кыргызской диаспоры в России Жазбек Бекболиев.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.