Глава МВД Якутии заявил о "тотальных проверках" местных мигрантов

Министр внутренних дел Якутии Владимир Прокопенко заявил, что в республике будут проведены "дополнительные тотальные проверки" гастарбайтеров. Об этом он заявил во время встречи с представителями властей Киргизии, сообщается на сайте республиканского МВД.

По словам Прокопенко, на соответствие с миграционным законодательством будут проверяться сферы пассажирских перевозок и незаконного предпринимательства. Заявление было сделано после волнений в Якутске, вызванных изнасилованием местной жительницы трудовым мигрантом из Киргизии.

После стихийного собрания в воскресенье, 18 марта, в Якутске прошел митинг против нелегальных мигрантов, в котором участвовали глава Якутии Айсен Николаев и мэр Якутска Сардана Авксентьева. Чиновники пообещали ужесточить контроль над пребыванием гастарбайтеров в регионе. ​

Митинги против приезжих осудил глава Профсоюза трудящихся-мигрантов России Ренат Каримов. По его словам, в сложившейся ситуации в одном ряду с украинским и русским национализмом оказался якутский национализм.

"Убийц и насильников хватает и среди русских, и среди бурятов, а также татар, якутов, киргизов и других национальностей. Почему же одно преступление должно бросать тень на определённую группу мигрантов или в целом на приезжих?" – сообщил Znak.com профсоюзный лидер.

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