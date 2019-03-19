Следственный комитет прекратил дело о пытках током в полиции Анапы

Следственный комитет России прекратил расследование, заведённого с 12-ой попытки, дела о пытках в отделе полиции Анапы. Об этом сообщает "Комитет против пыток".

По мнению следователя, к показаниям четырёх задержанных, сообщивших о применении пыток полицейскими, нужно относиться критически. Сотрудник ведомства проигнорировал показания некоторых свидетелей, а также к результаты судебно-медицинского заключения, назвав их "заинтересованными лицами".

В ноябре 2017-го Следственное управление Краснодарского края с 12-й попытки возбудило уголовное дело о применении насилия к четверым задержанным жителям Анапы со стороны сотрудников уголовного розыска. Артем Пономарчук, Арам Арустамян, Карен и Эрик Енгояны рассказали, что в 2015 году их задержали по обвинению в хулиганстве и поместили в изолятор на 12 дней. По словам потерпевших, следователи выбивали из них показания в разбойном нападении, применяя при этом электрический ток и противогаз.