Финляндия названа самой счастливой страной. Россия – на 59-м месте

Финляндия заняла первое место в рейтинге самых счастливых стран мира (World Happiness Report), составленном подразделением ООН по поиску решений для стабильного развития. Согласно ежегодному докладу, обнародованному в Международный день счастья 20 марта, Финляндия набрала максимальное количество баллов – 7,63.

На втором месте Норвегия, далее следуют Дания, Исландия и Швейцария. Россия оказалась на 59-м месте – между Перу и Казахстаном. При этом по сравнению с 2017-м Россия потеряла десять позиций. Замыкает список самых счастливых стран Бурунди – 156-е место.

При расчете уровня счастья эксперты учитывали шесть факторов: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, щедрость, социальную поддержку, а также свободу и коррупцию в части влияния на принятие важных жизненных решений. Каждый из этих факторов оценивался по десятибалльной шкале, после чего выводился средний для страны балл.