Навальный обжаловал решение суда по расследованию о Росгвардии

Алексей Навальный обжаловал решение Арбитражного суда Москвы, который удовлетворил иск мясокомбината "Дружба народов" и обязал политика удалить расследование о поставках продуктов для Росгвардии, как утверждалось, по завышенным ценам. Об этом "МБХ медиа" сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

По его словам, судебное решение по расследованию о продуктах для Росгвардии "достаточно абсурдное". Накануне стало известно об иске Россельхознадзора, в котором говорится о нарушении мясокомбинатом "Дружба народов" порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия. Слушания по иску назначены на 9 апреля.

В августе прошлого года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждалось, что продукты для бойцов Росгвардии закупаются по сильно завышенным ценам, а конечными бенефициарами аферы могут быть либо премьер Дмитрий Медведев, либо люди из его ближайшего окружения.

Возможное завышение цен при поставках продукции "Дружбы народов" стало предметом как расследования Навального, так и проверки Главной военной прокуратуры. Кроме того, по просьбе ФСБ дело о завышении цен возбудила Федеральная антимонопольная служба.

После обвинений Навального в адрес директора Росгвардии генерала Виктора Золотова разразился скандал. Золотов обвинил Навального в клевете, вызвал оппозиционера на бойцовский "поединок", пообещав "сделать из него отбивную". В свою очередь, комбинат "Дружба народов" подал на Навального в суд с требованием удалить расследование и опубликовать опровержение. 5 февраля суд в Москве удовлетворил иск мясокомбината.

Штаб-квартира мясокомбината "Дружба народов" находится в аннексированном Крыму. В ближайшие два года предприятие станет единственным поставщиком продуктов для Росгвардии.