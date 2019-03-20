Счётная палата: ФСИН закупает продукты по завышенным ценам

Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН) закупает продовольствие для уголовно-исполнительной системы по завышенным ценам. Об этом в среду заявили в Счётной палате со ссылкой на итоги аудита расходования бюджетных средств за 2015–2017 годы.

Аудиторы, в частности, сообщили, что при формировании бюджета ФСИН не учитывала ежегодное уменьшение численности спецконтингента, а индексы цен производителей не соответствовали показателям, установленным Минэкономразвития.

В Счётной палате также пришли к выводу, что ФСИН в основном закупала продовольствие у собственных подведомственных учреждений и унитарных предприятий, а цены, указанные в контрактах, превышали региональную стоимость продуктов в два раза.

В результате служба исполнения наказаний получает избыточные средства, которые затем либо идут на другие цели, либо правительство России их сокращает, заявили в Счётной палате. Также у ФСИН накапливаются избыточные запасы продовольствия.

Счётная палата по итогам аудита планирует направить представления во ФСИН, а также обратиться в правительство и прокуратуру. Министерство юстиции России готовит нормативные акты, регулирующие снабжение продовольствием органов уголовно-исполнительной системы, говорится в пресс-релизе.