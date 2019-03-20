Тереза Мэй попросила о переносе Брекзита на 30 июня

Премьер-министр Великобритании официально попросила отложить выход страны из Евросоюза до 30 июня. Соответствующее письмо Тереза Мэй направила главе Евросовета Дональду Туску.

В документе премьер-министр уточняет, что не готова откладывать Брекзит на более позднюю дату. Мэй также заявила, что готовится к третьему голосованию в парламенте по своему варианту соглашения с ЕС.

Агентство Reuters сообщает, что Туск получил письмо.