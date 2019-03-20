Тереза Мэй попросила о переносе Брекзита на 30 июня

Премьер-министр Великобритании официально попросила отложить выход страны из Евросоюза до 30 июня. Соответствующее письмо Тереза Мэй направила главе Евросовета Дональду Туску.
В документе премьер-министр уточняет, что не готова откладывать Брекзит на более позднюю дату. Мэй также заявила, что готовится к третьему голосованию в парламенте по своему варианту соглашения с ЕС.
Агентство Reuters сообщает, что Туск получил письмо.
- Изначально выход королевства из ЕС был запланирован на 29 марта. Однако британские депутаты вновь отвергли план выхода страны из Евросоюза, представленный Терезой Мэй. При этом парламент также проголосовал против выхода из ЕС без соглашения и высказался в пользу переноса Брекзита.
- В Брюсселе считает, что отсрочка Брекзита неприемлема без конкретного плана со стороны британского правительства. Кроме этого, для переноса даты требуется согласие всех стран – членов ЕС.
- Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся в июне 2016 года. За выход из ЕС высказались около 52 процентов проголосовавших.
- Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и может стать первой страной, которая его покинет. Законопроект о Брекзите предусматривает отмену акта о Европейских сообществах 1972 года, на основании которого страна вступила в Европейский союз, а также замену законов Евросоюза британскими.
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