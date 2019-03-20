Премьер Великобритании выдвинула парламенту ультиматум по Брекзиту

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не намерена откладывать выход страны из Евросоюза дольше, чем до 30 июня. В своём обращении к нации она представила три варианта развития событий: либо парламент принимает её сделку с Брюсселем, чтобы получить отсрочку, либо Великобритания 29 марта выходит из ЕС без соглашения, либо Брекзит вообще не состоится. Последний вариант Мэй назвала нежелательным, сославшись на итоги референдума о выходе из Евросоюза.

Ранее британский парламент дважды отклонил одобренный Брюсселем план Мэй. При этом депутаты также проголосовали против выхода из ЕС без соглашения и высказались в пользу переноса Брекзита. После этого премьер официально направила в ЕС письмо с просьбой отложить Брекзит. Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что это возможно, но только в том случае, если парламент все же примет сделку Мэй.

Но даже если британский парламент с третьего раза поддержит соглашение с Брюсселем, окончательное решение по Брекзиту останется за странами ЕС. Чтобы Великобритания получила отсрочку, её должны будут одобрить все государства-члены Евросоюза. При этом Франция уже пригрозила наложить вето на перенос сроков Брекзита, если Тереза Мэй не предоставит "достаточных гарантий" надежности своей стратегии. Вопрос о возможной отсрочке выхода Великобритании будет обсуждать на саммите ЕС, который откроется 21 марта.