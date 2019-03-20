Глава Европейского совета Дональд Туск допустил перенос Брекзита на короткий срок. Но только в том случае, если парламент Великобритании одобрит ранее согласованную сделку с Брюсселем. Надежда на организованный выход Великобритании из Евросоюза слаба, но ЕС продолжит добиваться этого, – добавил Туск.

Ранее в среду премьер-министр Великобритании официально попросила отложить выход страны из Евросоюза до 30 июня. В письме Дональду Туску она отметила, что готовится к третьему голосованию в парламенте по своему варианту соглашения с ЕС.