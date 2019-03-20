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Глава Евросовета Дональд Туск допустил отсрочку Брекзита

Глава Европейского совета Дональд Туск

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Глава Европейского совета Дональд Туск допустил перенос Брекзита на короткий срок. Но только в том случае, если парламент Великобритании одобрит ранее согласованную сделку с Брюсселем. Надежда на организованный выход Великобритании из Евросоюза слаба, но ЕС продолжит добиваться этого, – добавил Туск.

Ранее в среду премьер-министр Великобритании официально попросила отложить выход страны из Евросоюза до 30 июня. В письме Дональду Туску она отметила, что готовится к третьему голосованию в парламенте по своему варианту соглашения с ЕС.

  • Изначально выход королевства из Евросоюза был запланирован на 29 марта. Однако британские депутаты дважды отвергли сделку Терезы Мэй с Брюсселем. При этом парламент также проголосовал против выхода из ЕС без соглашения и высказался в пользу переноса Брекзита.
  • В Брюсселе считают, что отсрочка Брекзита неприемлема без конкретного плана со стороны британского правительства. Кроме этого, для переноса даты требуется согласие всех стран – членов ЕС.

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