Глава Европейского совета Дональд Туск допустил перенос Брекзита на короткий срок. Но только в том случае, если парламент Великобритании одобрит ранее согласованную сделку с Брюсселем. Надежда на организованный выход Великобритании из Евросоюза слаба, но ЕС продолжит добиваться этого, – добавил Туск.
Ранее в среду премьер-министр Великобритании официально попросила отложить выход страны из Евросоюза до 30 июня. В письме Дональду Туску она отметила, что готовится к третьему голосованию в парламенте по своему варианту соглашения с ЕС.
- Изначально выход королевства из Евросоюза был запланирован на 29 марта. Однако британские депутаты дважды отвергли сделку Терезы Мэй с Брюсселем. При этом парламент также проголосовал против выхода из ЕС без соглашения и высказался в пользу переноса Брекзита.
- В Брюсселе считают, что отсрочка Брекзита неприемлема без конкретного плана со стороны британского правительства. Кроме этого, для переноса даты требуется согласие всех стран – членов ЕС.
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