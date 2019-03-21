"Протоколы под копирку". Обвиняемые по делу "Сети" останутся под арестом

Московский окружной военный суд оставил под стражей до 11 июня двух обвиняемых по делу "Сети" – Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова. Оба ранее жаловались на пытки. Во время заседания Юлий Бояршинов признал свою вину в участии в террористическом сообществе и незаконном хранении взрывчатых веществ. Он ходатайствовал о рассмотрении его дела в особом порядке, без исследования доказательств. Этот вопрос суд рассмотрит 25 марта.

Рассмотрение дела в отношении Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова началось в Московском окружном военном суде 20 марта. Заседание проходило в 224-м гарнизонном военном суде Петербурга, судьи участвовали в нём по видеосвязи из Москвы. Защита обоих молодых людей ходатайствовала о том, чтобы их подзащитных отпустили под домашний арест. Однако суд, поддержав прокурора, оставил их под стражей еще на три месяца.

Всего обвинения по делу “Сети” были предъявлены 11 молодым людям из Пензы и Петербурга. По версии следствия, Егор Зорин, Илья Шакурский, Василий Куксов, Дмитрий Пчелинцев, Андрей Чернов, Арман Сагынбаев, Виктор Филинков, Игорь Шишкин, Юлий Бояршинов, Михаил Кульков и Максим Иванкин состояли в террористической организации и готовили теракты с целью совершения государственного переворота. Правозащитники говорят, что признания в террористической деятельности выбивались у молодых людей под пытками.

Антифашист Виктор Филинков был задержан 24 января 2018 года в петербургском аэропорту “Пулково”. По его словам, сотрудники ФСБ вывезли его в лес, где выбивали из него признание в участии в террористической организации. Позже он продемонстрировал адвокату и членам Общественной наблюдательной комиссии многочисленные следы от побоев и ожоги от электрошокера. На суде Виктор Филинков отказался от своих показаний и заявил, что ранее признал себя участником террористического сообщества под пытками.

25 января по обвинению в терроризме был задержан Игорь Шишкин. Члены ОНК видели у него на теле следы пыток, но молодой человек не стал о них заявлять, пошел на сделку со следствием, дал показания на других обвиняемых по делу "Сети" и 17 января 2019 года был приговорен к 3,5 годам колонии.

Показания Шишкина есть и в деле Виктора Филинкова. По словам его защитника, адвоката из Международной правозащитной группы "Агора" Виталия Черкасова, Виктор Филинков находился в полной власти сотрудников ФСБ в течение 30 часов и в это время оговорил себя. Виталий Черкасов обращает внимание на то, что ни ФСБ, ни следователи так и не объяснили, зачем надо было проводить допросы ночью. "Это указывает на то, что с моим подзащитным и с другими фигурантами этого дела поступали, как во времена сталинских репрессий, применялась та же методика, когда допросы проводятся обязательно по ночам", – говорит Виталий Черкасов.

Во время предварительного следствия защита Филинкова неоднократно заявляла ходатайства о признании полученных под пытками показаний недопустимым доказательством. "Пускай сейчас трудно говорить о физическом воздействии на Филинкова, к которому даже не допустили судмедэксперта, но психологическое насилие точно было – его лишили сна, отдыха, пищи, воды, он был деморализован, у него была подавлена воля к сопротивлению и к осмыслению происходящего. И разъяснения Верховного суда, и практика Европейского суда говорят о том, что такие доказательства должны быть признаны недопустимыми", – добавляет Виталий Черкасов.

Кроме того защита просила отвода для бригады следователей. По словам Виктора Филинкова, следователи Климов и Беляев прекрасно видели, что его пытают, не дают спать. Черкасов напоминает, что защита требовала завести уголовное дело в отношении этих следователей, а также оперативного сотрудника Бондарева, который, по словам Филинкова, руководил его задержанием в аэропорту, а затем – пытками, а когда Виктора этапировали из СИЗО №6 в УФСБ Петербурга, всячески его третировал и угрожал ему. Однако в отстранении следователей и оперативника было отказано.

Перед началом процесса Виталий Черкасов решил обнародовать информацию, которую он почерпнул их материалов дела. По его словам, многие доказательства вины Виктора Филинкова взяты из дела, заведенного в отношении задержанных в Пензе. Следователи в обоих городах работают по одному клише, протоколы допросов в Петербурге и Пензе сделаны, как под копирку. Фактов, которые бы доказывали намерения Филинкова готовиться к совершению терактов, адвокат в деле не нашел. По его мнению, позиция обвинения размыта, и аргументы приводятся на уровне домыслов.

При изучении материалов дела Виталия Черкасова удивило еще одно обстоятельство: из показаний Юлия Бояршинова стало известно о посещении некоторыми из обвиняемых петербургского клуба "Партизан". Черкасов предполагает, что клуб может относиться к националистическим структурам и там могут готовить людей для участия в боевых действиях в горячих точках: там учат выживанию в лесу, навыкам разведки, владения огнестрельным оружием, минно-взрывного дела, оказанию первой медицинской помощи. Адвокат недоумевает – если Филинкову и другим обвиняемым по делу "Сети" вменяется в вину то, что они пользовались услугами такого клуба, почему не предъявляю претензии самому клубу?

Защитник Игоря Шишкина адвокат Дмитрий Динзе говорит, что все цели и намерения террористической организации "Сеть" изложены в большом документе под названием "Свод". Виталий Черкасов знаком с этим текстом, но из материалов дела он так и не понял, кто и когда составил этот документ, а то, что там изложено, он считает бездоказательными рассуждениями. В качестве примера он приводит упоминающийся в "Своде" некий съезд в Петербурге, где фигурантами дела якобы решались важные вопросы, но никаких доказательств не приведено – нет даже какого-то подобия протокола съезда. "Когда дело только начиналось, было заявлено, что раскрыта террористическая ячейка, готовившая теракты к выборам и к чемпионату мира по футболу, но никаких доказательств того, чтобы у фигурантов дела были какие-то планы, связанные с этим датами, в материалах дела так и не нашлось", – заявляет Виталий Черкасов.

Член петербургской Общественно-наблюдательной комиссии Екатерина Косаревская хорошо помнит свежие следы пыток на теле Виктора Филинкова, которые она увидела, когда пришла к нему вскоре после первого допроса. Для нее неприемлемо то, что именно показания, полученные во время этого допроса, легли в основу обвинительного заключения. Она подчеркивает, что все усилия ОНК и адвоката доказать факт применения пыток ни к чему не привели. Поэтому ничего хорошего от процесса по делу «Сети» Екатерина Косаревская не ждет.