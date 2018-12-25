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Человек имеет право

ФСБ расставляет сети. Эфир в 21:05

Человек имеет право. Анонс
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Человек имеет право. Анонс

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Человек имеет право. Анонс

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Родственники молодых людей – обвиняемых по двум, пожалуй, наиболее одиозным делам ФСБ последнего времени, объединившись в "Родительскую сеть" борются за своих детей. И пытаются вместе противостоять произволу следствия и суда и безнаказанности сотрудников ФСБ, пытавших их детей. Для чего эфэсбэшникам «липовые» дела о свержении власти и создании экстремистских сообществ? Поговорим об этом с Ириной Яценко и Юлией Павликовой.

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