ФСБ расставляет сети. Эфир в 21:05

Родственники молодых людей – обвиняемых по двум, пожалуй, наиболее одиозным делам ФСБ последнего времени, объединившись в "Родительскую сеть" борются за своих детей. И пытаются вместе противостоять произволу следствия и суда и безнаказанности сотрудников ФСБ, пытавших их детей. Для чего эфэсбэшникам «липовые» дела о свержении власти и создании экстремистских сообществ? Поговорим об этом с Ириной Яценко и Юлией Павликовой.