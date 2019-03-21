Замглавы администрации подмосковного Чехова задержан ФСБ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) в четверг задержали первого заместителя главы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Следственном комитете и администрации.

По словам собеседников издания, Фриш был задержан в здании администрации городского округа после обыска и короткой беседы. Его посадили в микроавтобус и увезли.

РБК также пишет, что утром в администрации Чеховского района прошли обыски по делу о хищении земель специального назначения. Следствие предполагает, что злоумышленники действовали в составе организованной преступной группировки.

Источники ФСБ утверждают, что речь идёт о землях воинских частей района, незаконно переведённых в другую категорию, а затем проданных.