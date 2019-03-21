ФСБ рассекретила дело адмирала Колчака, но доступ к нему закрыт

Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков добился снятия грифа "совершенно секретно" с архивного уголовного дела в отношении адмирала Александра Колчака. Но документы посмотреть ему не дали, сославшись на то, что расстрелянный большевиками без суда Колчак до сих пор не реабилитирован. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Остряков добивался рассекречивания дела с сентября 2018 года. Он направил в ФСБ запрос, указав, что некоторая информация из архивного дела уже излагалась в Смоленском районном суде Петербурга по делу о демонтаже мемориальной доски адмирала и опубликована на сайте суда. В этом году заместитель начальника Центрального архива ФСБ России Николай Иванов сообщил ему, что дело рассекречено. Вместе с тем в архиве подчеркнули, что доступ к делам репрессированных, которых не реабилитировали, ограничен.

В научно-просветительском центре "Мемориал" считают, что российская правовая практика показывает, что доступ к соответствующим делам полностью закрыт. По оценкам экспертов, количество нереабилитированных жертв политических репрессий составляет сотни тысяч человек. "Дело Колчака — это вопиющий пример", - считают в "Мемориале".

Ранее Остряков обращался в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить действия Федеральной службы безопасности, которая отказалась обнародовать документ об отказе в реабилитации адмирала Александра Колчака.

Правозащитная группа "Команда 29", представляющая интересы Острякова, намерена получить доступ к материалам дела Колчака через суд.

Александр Колчак – полярный исследователь, герой Первой мировой войны, адмирал. После Октябрьской революции 1917 года получил возможность продолжить карьеру в США, но вернулся в Россию для борьбы с большевиками, считая их власть губительной для страны. Участник белого движения, расстрелян в 1920 году по постановлению Иркутского военно-революционного комитета. Вопрос о реабилитации Колчака до сих пор не решен. 12 ноября в Петербурге была установлена доска памяти Александра Колчака, но уже в июле 2017 года её демонтировали по решению суда.