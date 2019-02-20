Узники веры. Эфир в 21:05

6 февраля в Орле Свидетель Иеговы датчанин Деннис Кристенсен осужден на 6 лет тюрьмы - это первый такой срок после распада СССР. Одновременно открываются уголовные дела против иеговиств в других российских городах. Почему силовики ополчились на Свидетелей Иеговы именно сейчас? В чем их опасность для государства? И как это свидетельствует о свободе совести в современной России?

В эфире Алексей Юдин, доцент Центра изучения религий РГГУ, и Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «СОВА».Эфир в 21:05.