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Археология

Узники веры. Эфир в 21:05

Деннис Кристенсен в суде

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За что в России преследуют Свидетелей Иеговы?

6 февраля в Орле Свидетель Иеговы датчанин Деннис Кристенсен осужден на 6 лет тюрьмы - это первый такой срок после распада СССР. Одновременно открываются уголовные дела против иеговиств в других российских городах. Почему силовики ополчились на Свидетелей Иеговы именно сейчас? В чем их опасность для государства? И как это свидетельствует о свободе совести в современной России?

В эфире Алексей Юдин, доцент Центра изучения религий РГГУ, и Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «СОВА».Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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