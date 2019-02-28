ФСБ возбудила два уголовных дела против членов общины Свидетелей Иеговы в Ульяновской области. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление спецслужбы. Их обвиняют в участии в экстремистском сообществе.

По сообщению ведомства, задержаны пять человек. Спецслужба обвинила их в "изучении экстремистских материалов" и "пропаганде превосходства идей организации над иными религиозными учениями".

В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию Свидетели Иеговы экстремистской. При этом, как отмечал правозащитный центр "Мемориал", в решении суда не приведено свидетельств, что деятельность организации угрожала безопасности России.

Cо времени запрета в России сотни последователей религии почти во всех регионах России подверглись уголовному преследованию. Арестованных преследуют по антиэкстремистским статьям законодательства, в ряде регионов они жалуются на пытки.

Прекратить преследование иеговистов Россию призывали международные правозащитные организации и США. Глава Верховного суда России заявлял, что свидетелей преследуют не по религиозными мотивами, а за незаконную деятельность. Отвечая на вопрос, являются ли Свидетели Иеговы с точки зрения здравого смысла религиозной или экстремистской организацией, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил: "Мы не можем оперировать в государственных целях понятиями здравого смысла.