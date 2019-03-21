Прокуратура проверит красноярское СМИ за карикатуру на Универсиаду

Красноярскому изданию "Проспект мира" пришла жалоба на неправомерное использование товарного знака Универсиады-2019. Об этом редакции "Сибирь.Реалии" сообщил руководитель проекта Илья Лабунский. В декабре 2018 года вышел шуточный номер с карикатурной обложкой о предстоящих спортивных играх. Теперь издание проверит прокуратура, её решение Лабунский опубликовал у себя в Фейсбуке.
Жалобу в ведомство написала Юлия Безсалова, первый заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации "Исполнительная дирекция Универсиады 2019". Она утверждает, что газета неправомерно использовала товарный знак. Лабунский считает, что дирекции не понравилась карикатура на обложке, где изображена бездомная собака.
"Фотографии этой обложки разошлись достаточно широко, а некоторые во властных кругах нашли в этом заказ против Универсиады. Говорят, метали громы и молнии в наш адрес. Но в публичное пространство это так и не вышло", – рассказывает Лабунский в своём посте в Фейсбуке.
По его словам, редакция предполагала, что может быть недовольство: "обычно оно в иной форме выражается: поворчат на совещаниях, не аккредитуют на универсиаду". Никаких звонков и личных претензий в редакцию не поступало. А дирекция Универсиады звала издание "Проспект мира" принять участие в тендере на SMM-продвижение мероприятия.
Издание "Проспект мира" – одно из самых популярных красноярских онлайн-СМИ. На обложку шуточного печатного спецвыпуска журналисты поместили собаку, греющуюся под мостом у бочки – карикатурный символ Универсиады-2019 "Ю-лайка".
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