Прокуратура проверит красноярское СМИ за карикатуру на Универсиаду

Красноярскому изданию "Проспект мира" пришла жалоба на неправомерное использование товарного знака Универсиады-2019. Об этом редакции "Сибирь.Реалии" сообщил руководитель проекта Илья Лабунский. В декабре 2018 года вышел шуточный номер с карикатурной обложкой о предстоящих спортивных играх. Теперь издание проверит прокуратура, её решение Лабунский опубликовал у себя в Фейсбуке.

Жалобу в ведомство написала Юлия Безсалова, первый заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации "Исполнительная дирекция Универсиады 2019". Она утверждает, что газета неправомерно использовала товарный знак. ​Лабунский считает, что дирекции не понравилась карикатура на обложке, где изображена бездомная собака.

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"Фотографии этой обложки разошлись достаточно широко, а некоторые во властных кругах нашли в этом заказ против Универсиады. Говорят, метали громы и молнии в наш адрес. Но в публичное пространство это так и не вышло", – рассказывает Лабунский в своём посте в Фейсбуке.

По его словам, редакция предполагала, что может быть недовольство: "обычно оно в иной форме выражается: поворчат на совещаниях, не аккредитуют на универсиаду". Никаких звонков и личных претензий в редакцию не поступало. А дирекция Универсиады звала издание "Проспект мира" принять участие в тендере на SMM-продвижение мероприятия.

Издание "Проспект мира" – одно из самых популярных красноярских онлайн-СМИ. На обложку шуточного печатного спецвыпуска журналисты поместили собаку, греющуюся под мостом у бочки – карикатурный символ Универсиады-2019 "Ю-лайка".