Встреча с режиссером Алексеем Красовским, приуроченная к показу фильма "Праздник" в Новосибирске, отменена, сообщается в Твиттере кинотеатра "Синема". Красовский в своем Фейсбуке написал, что отменена произошла из-за вмешательства министерства культуры РФ.

"22 марта, начиная с 15:00, по техническим причинам все запланированные киносеансы и встреча с режиссером Алексеем Красовским отменяются. Приносим свои извинения. В выходные дни кинозал работает по расписанию. Кина не будет, электричество кончилось", – объявлено в Твиттере кинотеатра.

Красовский в своем посте сообщил, что отмена встречи связана с "запугиванием директора новосибирского кинотеатра".

"Дорогое Министерство культуры Российской Федерации, спасибо, что читаете и продолжаете не удивлять. На этот раз вы даже поленились прислать официальную бумажку, запрещающую режиссерам встречаться с коллегами и зрителями, отделались запугиванием директора новосибирского кинотеатра „Синема“, –​ написал режиссёр.

​Кинотеатр "Синема" управляется государственным учреждением культуры "Новосибирсккиновидеопрокат".

Алексей Красовский снял комедию "Праздник" в 2018 году. Действие фильма происходит в блокадном Ленинграде. После того как еще до премьеры фильм раскритиковали ряд чиновников и общественных организаций, режиссёр отказался получать прокатное удостоверение и выложил картину на YouTube. За две недели видео успело собрать более миллиона просмотров. В виде добровольных взносов за просмотр было собрано более 3 млн рублей.