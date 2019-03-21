Депутат Волгоградской областной думы от "Единой России" Гасан Набиев, назвавший малоимущих пенсионеров "тунеядцами" и "алкашами", лишён полномочий. Региональный парламент в четверг поддержал личное заявление Набиева о сложении полномочий от 14 марта.

За два дня до этой даты комиссия "Единой России" по этике рекомендовала исключить Набиева из партии за оскорбительные высказывания, унизившие человеческое достоинство.

Речь идёт о выступлении Набиева в областной думе, которое было опубликовано в начале марта. Комментируя тему прожиточного минимума в регионе, депутат заявил, что "тунеядцы и алкаши" получают пенсии в размере 8 тысяч рублей, и что человек становится малоимущим по своей вине.