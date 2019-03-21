В Венесуэле задержали Роберто Марреро, одного из главных помощников лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Перед этим Служба национальной разведки Венесуэлы провела в доме Марреро обыск.

Гуайдо объяснил действия силовиков тем, что они боятся арестовать его самого, поэтому нападают на соратников.

С требованием освободить Марреро выступил Вашингтон. В частности, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон назвал задержание соратника Гуайдо "большой ошибкой".

В начале года Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержали США, страны ЕС и Латинской Америки. На стороне действующего главы государства Николаса Мадуро – Россия, Китай, Турция и Куба.